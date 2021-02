TROSTRUKI UBICA TRAŽI NOBELA ZA MIR: Šokantna odbrana Filipa Zavadlava na suđenju u Splitu!

Zavadlav je rekao da veruje da će njegova odbrana razjasniti sva pitanja. Rekao je da negira da je počinio delo i tvrdi da uopšte nije bio tamo, već na moru.

"Potpuno poričem da sam počinio ono za šta me optužuju. Drugim ljudima su putem medija i pisama nametnuli pomisao da bih mogao biti učesnik događaja. Ja sam bio na moru i uhapšen na osnovu nečije insinuacije i trenutnog razumevanja pojedinca. Nisam to uradio. Zašto bih učinio tako nešto? Ipak, niko me nije nedvosmisleno uverio da sam ja osoba koja je pucala", rekao je Zavadlav.

Zavadlav je rekao da i dalje želi da ostane u zatvoru, puštene su govorne pošte koje je poslao devojci: "U ku*cu sam, neće se dobro završiti".

Rekao je da mu je žao što živi u društvu u kojem se događaju ovakve stvari.

"Čuo sam da su neke ljude maltretirali žrtve, oni su neprilagođeni ljudi i počinioci. Nisam kriv, tražim da me oslobodite optužbe i nominujete za Nobelovu nagradu za mir", rekao je Zavadlav.

Filip Zavadlav tereti se da je 11. januara prošle godine u Varoši ubio Marina Bobana (24), Juricu Torlaka (38) i Marina Ožića Paića (25) sa 37 metaka iz automatske puške. Pored trostrukog teškog ubistva, tereti se za nelegalno posedovanje oružja i delo opšte opasnosti. Maksimalna kazna za ova krivična dela je 50 godina.

