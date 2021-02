OTAC ČELNIKA VUKOVARA KUPIO ZEMLJIŠTE NA TRASI OBILAZNICE: Ante Penava to učio 2 meseca nakon što je vlada usvojila plan izgradnje

Prema nezvaničnim informacijama, Penavin otac je nameravao da sadi lešnike ili orahe, ali to se još nije dogodilo, a obe obradive površine navodno je nastavio da obrađuje isti čovek koji je to učinio dok je vlasnica zemljišta bila Svetlana Adžaga, koja je prodala oranice.

Međutim, s obzirom da je jedna od ovih parcela na trasi buduće vukovarske obilaznice, postavilo se pitanje da li je gradonačelnikov otac ušao u transakciju s ciljem da u budućnosti ostvari finansijsku dobit, odnosno kada projekat obilaznice dođe ili se realizuje. Gradonačelnik je to demantovao u svoje ime, ali i u ime oca, rekavši da je „trasa obilaznice povučena još 2002. godine i podaci su javno dostupni u prostorno-planskoj dokumentaciji Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovar “. Dakle, najmanje 19 godina ove 'privilegovane' informacije bile su javno dostupne, a od 2002. godine, kada je zaobilaznica povučena, pa do danas, promenilo se čak pet vlasnika tog zemljišta, ali samo sam ja imao 'privilegovane' podatke , koja je, ponavljam, najmanje 19 godina svima dostupna “.

Međutim, s druge strane, činjenica je da je u aprilu 2019. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Program obnove komunalne infrastrukture u Vukovaru za period 2019.-2022., Čiji je obilaznica procenjena na 200 miliona kuna. Dva meseca kasnije, Penavinov otac je kupio zemlju na obilaznici.

Šta Penavinom ocu može u budućnosti doneti kupovina polja na obilaznici? Dakle, na dve oranice ukupne površine 15.023 kvadratna metra, prema kupoprodajnom ugovoru koji imamo, platio je 50.000 kuna, odnosno oko 3,33 kune po kvadratnom metru. Budući da je parcela na obilaznici s površinom od 9.410 kvadratnih metara, platio ju je 31.318,65 kuna, a druga, površine 5.613 kvadrata, platila je 18.681,35 kuna. Riječ je o ceni koja je ispod tržišne, jer se prema navodima nekoliko agenata za promet nekretninama s kojima smo razgovarali, cijena kvadrata poljoprivrednog zemljišta na području Vukovara kreće od 5,30 do 8 kuna po kvadratu, s tim da je veći iznos relevantan, posebno za lokaciju na kojoj je Penava stariji kupio njivu. Naime, ovo područje u prostornom planu Vukovara označeno je oznakom P1, kao posebno vredno obradivo zemljište.

Što se tiče obilaznice, HC nam je rekao da preko Penavine prelazi preko zemljišta u gornjem delu parcele, pa bi od nje morali da otkupe 1.824 kvadratna metra, što je 19 odsto ukupne površine obradivog zemljišta. Pena bi tada ostavila 7586 kvadratnih stopa, ali bi se podelila na jedan vrlo velik i jedan minimalni deo. Koliko je mogao dobiti od HC-a kao kompenzaciju?

Otac Penava kupio je veliko polje koje se nalazi na trasi buduće obilaznice. Država će to otkupiti - Prema dosadašnjim iskustvima, mogao bi računati na približno 15 kuna po metru kvadratnom, kolika je prosečna cena koju HC plaća za kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Međutim, ovo zavisi od niza parametara iz Pravilnika o proceni nekretnina, koje mora da prati ovlašćeni sudski veštak u proceni. To se najčešće radi poređenjem prodajne cene takve ili slične nekretnine u okruženju. Takođe treba reći da je cena kvadrata veća ako je zemljište manje. Što je zemljište veće, to je cena niža - rekao je ovlašćeni sudski veštak za procenu nekretnina. Drugim rečima, Ante Penava za kupovinu 1.824 kvadrata mogao bi dobiti minimalno oko 28.000 kuna, što je samo 3.300 kuna manje nego što je platio za cijelu obradivu zemlju, a ostalo bi mu još 7.586 kvadrata.

"Neophodno je uzeti u obzir šta se nalazi na zemljištu. Ako, na primer, postoje voćke, lešnici ili orasi, tada procenu mora izvršiti sudski veštak u poljoprivredi, jer se vlasniku mora platiti naknada za svaki uništeni nasad. Ta cena, pak, zavisi od toga koliko je stara ta plantaža, gleda se i prosečan prinos..." dodao je sagovornik Jutarnjeg, ističući da vlasnici različito reaguju na ponude otkupa.

Ima i zadovoljnih i nezadovoljnih, ali uopšte je, prema njegovom mišljenju, teško govoriti o nekom dodatnom prihodu i prekomernom zadovoljstvu za vlasnika polja, posebno ako trasa prelazi preko njegove parcele. A šta je sa potencijalnim povećanjem vrednosti te imovine nakon izgradnje obilaznice? Može li vlasnik možda računati na prodaju imovine po mnogo višoj ceni, na primer za izgradnju benzinske pumpe, prodavnice ili slično?

"Da, ali lokacije objekata koji su u službi obilaznog puta, poput benzinskih pumpi ili motela, određuje HC. Zbog toga od njihove procene zavisi gde će to biti i nema potrebe za konverzijom, jer se benzinske pumpe i moteli mogu graditi na poljoprivrednom zemljištu jer su u funkciji puta", rekao je stručnjak za oblast urbanizma.

Kurir.rs/Jutarnji

Kurir