GAZDA RIJEČKOG KAFIĆA ODGOVARA PLENKOVIĆU: Ja plaćam njega, a ne on mene!

"Ja sam pokazao njuškicu, pa je to logika 'ajmo da pokažemo šta će se dogoditi drugima koji pokušaju isto'. Ali što više deru, to sam uporniji", rekao je Kovačević, vlasnik kafića.

Podseća da je Plenković novinarki koja ga je pitala da komentariše njegovu poruku HDZ-ovcima rekao da je neprofesionalna.

"Ja sada njemu kažem da on nije profesionalan, jer nije video komentare njegovih istomišljenika. Nije video da mi pišu da sam srbočetnik i razne uvrede. Ja ne mrzim nikoga, nisam tako vaspitan, a HDZ-ovci nisu nikakva rasa da bi ovo bio rasizam kako tvrdi. Plenković bi trebao da zna da ja nisam njegov podanik", kaže vlasnik riječkog kafića.

Pojasnio je i da HDZ-ovcima nije zabranjen ulaz u kafić, već im je samo, kaže, poručeno da nisu dobrodošli.

Objasnio je i da je porukom na Fejsbuku želeo da pokaže da se ne slaže sa politikom vlade i da, kako tvrdi, nema pozitivno mišljenje ni o jednoj političkoj stranci.

"Samo reagujem na ove vlade i HDZ-a jer su oni na vlasti...Oni su vladajući i odgovornost je na njima", rekao je, između ostalog, Kovačević.

Premijer bi, kaže, trebalo da zna da "ja plaćam njega, a ne on mene".

"To što je rekao da on nekoga plaća je laž, mi plaćamo njega i njegove. On kroz ove naknade za zaposlene u ugostiteljstvu samo nama vraća mali deo onoga što smo mi dali kroz godine, da ne krepamo od gladi, jer su nas zatvorili bez naučnog dokaza da smo mi izvor zaraze", rekao je Kovačević.

Kurir.rs/Index.hr/Tanjug

