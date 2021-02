HRVATSKA KASNI SA VAKCINACIJOM ZA SRBIJOM, PA PRVA DAMA VADI MUŽEVLJEVE FLEKE: Uzela iglu u ruke, pa cepi da se smanji red!

Za Sanju Musić Milanović svi imaju samo reči hvale.

"Jako je nežna, pitala me kojom rukom pišem, pa me u drugu cepila. Baš mi je drago da me je vakcinisala prva dama, dobar je primer svim ovim političarima da treba raditi, a ne samo pričati", kaže gospođa koju je cepila Musić Milanović.

Naime, danas je u hrvatskoj prestonici počela vakcinacija građana u okviru druge faze vakcinacije, a u glavnom punktu u Zagrebu građanima se obratio i ministar zdravlja Vili Beroš i direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Kurir.rs/24 sata.hr

