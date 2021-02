O OVOJ TUČI TINEJDŽERA BRUJI HRVATSKA: Uključene i porodice, a pominju se i kidnapovanje i brutalno prebijanje!

Prema priči porodice Nuštar, njihovog 14-godišnjeg sina napalo je šest njegovih vršnjaka Cerića, a prema navodima porodice Cerić, njihovog sina oteli su i pretukli 14-godišnjak iz Nuštra i njegov otac.

Otac 14-godišnjeg dečaka iz Nuštra kontaktirao je u ponedeljak uveče redakciju Jutarnjeg lista, tvrdeći da je njegov sin noć ranije namamljen u porodičnu kuću u njihovom susedstvu, gde ga je fizički napala šestorica dečaka iz susednog sela Cerić.

"Bilo je oko 22:30. Sina je prijatelj iz komšiluka pozvao da mu nešto dođe. Rekao sam mu da ne ide, da je kasno, ali on je rekao da mu treba samo pet minuta i da će se odmah vratiti, ali kako se nakon pet minuta nije vratio, ušao sam u auto i krenuo prema toj kući. Ali kad sam joj prišao, imao sam šta da vidim. Moj sin je ležao na zemlji i njih šestorica su ga tukli. Nasilno sam zakočio, izleteo iz automobila i većina napadača je pobegla. Preostala su samo dva, od kojih je jedan takođe vrlo brzo pobegao, a jednog sam uhvatio", rekao je otac dečaka iz Nuštra.

Dodao je da su dečaci iz Cerića mamili njegovog sina primoravajući njegovog prijatelja i komšiju da ga pod pretnjom batinama izvuku iz kuće. Njegov sin mu je kasnije rekao da su ga prvo smestili u kuću tog prijatelja i tukli ga, a zatim je uspeo na trenutak da pobegne, ali su ga sustigli ispred kuće i nastavili da ga tuku. Sagovornik agovornik je vlasnik male kompanije iz Nuštra. Tada mu je sin rekao da je drugi dečak iz Cerića, sin jednog od njihovih poznanika i čoveka koga su svi u okolini poznavali, budući da je i on bio politički angažovan.

"Ne želeći da deci pravim probleme, odlučio sam da dečaka odvedem kući kod Cerića i kažem njegovom ocu šta se dogodilo i zamolim ga da reši situaciju s njim, kako se to ne bi ponovilo. Naime, sukob između njih dogodio se zbog devojčice. Uglavnom, ušli smo u auto, sin je bio s nama i otišli ​​smo do Cerića, ali nisam ni parkirao baš kad me je čovek sreo ispred kuće. Nisam mogao ni da mu kažem šta se dogodilo, a on je počeo da viče na mene, psujući me, preteći mi, rekao je da će sada ići po sekiru i udariti me, da odakle meni pravo da mu kidnapujem sina. . Trudio sam se da budem razuman s njim da razgovaram, ali kada sam shvatio da to nema smisla, ušao sam u auto, sin i ja smo se vratili kući i tada sam sve prijavio policiji", rekao je sagovornik Jutarnjeg iz Nuštra.

Priču je dan kasnije potrvrdila i njegova supruga, rekavši da je od trenutka kada je njen suprug otišao od kuće u potrazi za sinom do zajedničkog povratka u kuću prošlo možda 15 minuta.

Otac drugog dečaka ima sasvim drugu priču."Moj sin je bio žrtva otmice i prebijanja onog čoveka iz Nuštra i njegovog sina. Zaprepašćen sam kao roditelj da se tako nešto može dogoditi i tražim samo pravdu za svoje dete", rekla je žena koji je bio vidno uzbuđen a i uznemirena tokom razgovora.

Potvrdio je da su njegov sin i dečak iz Nuštra imali fizički sukob u nedelju uveče, ali njihova verzija onoga što je usledilo bila je drugačija od one koju nam je rekao naš sagovornik iz Nuštra.

"Otac tog dečaka iz Nuštra iznenada se pojavio među njima, ostala deca su pobegla, a on i njegov sin su počeli da tuku mog sina. Taj čovek ima 120 kilograma, a moj sin 50. Zatim su ga na silu ugurali u auto i tukli ga sve vreme da bi dete od straha i bola mokrilo, a onda je taj čovek nekoga nazvao telefonom i rekao mu da mu donesem pušku da ubije mog sina. Možete misliti kako se dete osećalo i šta mu je prolazilo kroz glavu. Pretio je da će mu zapaliti kuću, spomenuo majku ... Kakav užas! U međuvremenu, prijatelji mog sina, koji su pobegli od ovoga, rekli su mi šta se dogodilo. Bila sam izvan sebe kad je iznenada njegov automobil parkirao ispred moje kuće. Izleteo sam napolje i rekao mu sve, ali mu nisam pretio. Bilo mi je važno samo izvlačenje sina iz automobila i njegovo spasavanje. Rekao sam da sve ide policiji. Sin je bio izbezumljen - rekao je otac dečaka iz Cerića.

Na pitanje kakve je povrede imao njegov sin, odgovorio je da ga je otac dečaka iz Nuštra "iskusno pretukao po potiljku i leđima gde se vidi najmanje povreda".

"Ali bojim se da su mentalne povrede mnogo teže i ne znam kako će zarasti. Samo tražim pravdu za svog sina i da se to više nikada nikome neće dogoditi", rekao je otac dečaka iz Cerića.

Kurir.rs/Jutarnji

Kurir