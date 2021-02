OVAKO JE GOVORIO MILAN BANDIĆ: Srbi nose istinu iz traktora, Hrvati iz Vukovarske kolone!

Milan Bandić se tokom 90-ih polako uspinjao na zagrebačkoj političkoj lestvici kao SDP-ov poslanik.

Radio je ono što je malo ko hteo - vikendima je bio matičar i tako postajao poznat među Zagrepčanima.

"Malo ko je od mojih kolega radio vikendom. Ljudi su išli u vikendice, more i slično pa me znalo zapasti da vikendom odradim i do deset venčanja, što se dobro plaćalo, oko hiljadu današnjih kuna, pa se dalo dobro zaraditi", ispričao je jednom Milan Bandić o tome kako je postao "čovek iz naroda".

Bilo je to '90-ih kada je, uz mentorstvo Zdravka Tomca, počeo svoju političku karijeru kao zastupnik SDP-a u zagrebačkoj gradskoj skupštini.

Bandić je, nakon što je Ivica Račan postao premijer 2000. godine, postao njegov izbor za gradonačelnika Zagreba. Kandidovao se i uverljivo pobedio na vanrednim izborima 2000. te na redovnima godinu kasnije.

Bandić je s mesta gradonačelnika morao odstupiti 2002. nakon skandala kada je uhvaćen u vožnji u pijanom stanju te je pokušao podmititi policajca koji ga je uhvatio.

Ali na izborima 2005. opet postaje gradonačelnik, kao i 2009., 2013. te 2017. godine.

Menjali su se predsednici i premieri, ali ni brojne afere ni hapšenje 2014. godine nisu ga izbacili iz gradonačelničke fotelje.

Sa suprugom Vesnom retko se pojavljivao u javnosti, uglavnom na glasanju na izborima ili u probranim svečanim prigodama.

Član SDP-a bio je do 2009. godine kada se odlučio, suprotno volji stranke koja je kandidovala Ivu Josipovića, i on sam kandidovao za predsednika Hrvatke. Tada je konačno puklo između njega i Račanovog naslednika Zorana Milanovića.

Bandićev ritual, trčanje pre zore na igralištu u Kušlanovoj ulici, nije mogao proći bez njegovog vernog suputnika, psa Rudija.

Kao gradonačelnik sretao se s poznatima i nepoznatima, ugošćavao svetske lidere i razne megazvezde, ali i obične ljude koji su mu bili čvrsta biračka baza.

Bio je kum na mnogim svadbama i krštenjima, delio pomoć ko god je zatražio i to je bio jedan od recepata njegovog dugogodišnjeg ostanka na vlasti.

Ništa se u Zagrebu nije moglo napraviti bez njegova znanja, uključujući i brojne poslove: Od građevinskih investicija, izgradnji fontana i spomenika do upravljanja sportskim klubovima.

Njegovu vladavinu uzdrmalo je hapšenje 2014. godine i brojni naknadni sudski procesi zbog malverzacija.

Uprkos svemu, vratio se u gradonačelničku fotelju i, vidno narušenog zdravlja, najavio kandidaturu za još jedan gradonačelnički mandat na izborima u maju 2021. Poslednja javna pojavljivanja bila su mu u četvrtak, kada je bio na sahrani rukometne legende Zlatka Saračevića te na proslavi 150. godina Zagrebačke filharmonije, piše portal 24.sata.

Srbi i Hrvati treba da grade mostove saradnje bez obzira na prošlost, jer je to jedini način i put opstanka na ovim prostorima, govorio je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Ljudi iz Srbije treba da dođu u Hrvatsku, kao što su decenijama išli na Jadransko more, a i da Hrvati idu u Srbiju.

"Ne moramo biti prijatelji, ali možemo biti dobri susedi i da se veselimo uspehu jedni drugih", rekao je Bandić.

To je sudbina, rekao je dalje, uz dužno poštovanje i prema Sloveniji, i prema BiH, i prema Crnoj Gori, i prema Kosovu, i prema Makedoniji. "Dok taj minimum poverenja i iskrenosti između srpskog i hrvatskog naroda se ne dogodi i dve prijateljske zemlje, neće biti na ovim prostorima dobro. Uveren sam. Zato pozivam i sve ću učiniti da se to dogodi2, rekao je Bandić.

"Svako nosi svoju istinu. Srbi nose istinu traktorčića iz Knina za Beograd, a Hrvati nose istinu Šljivančanina i ekipe u koloni iz Vukovara, gde su se šutirale ljudske glave. I to je to. Svako nosi svoju istinu iz Domovinskog rata i živi sa njom", rekao je Bandić za Politiku.

On je govorio da je optimista kada je reč o budućnosti srpsko-hrvatskih odnosa. "Kroz istoriju smo prošli mnogo mena. Počupali smo se za vratove par puta, pa nismo ništa naučili, pa opet ponovo. Sada sam optimista, ne zbog našeg negativnog iskustva koje smo preživeli. Samo da izvučemo pouke iz istorije, koju smo prošli, da nam se ne dogode iste greške", govorio je Bandić.

