SRBOMRZAC SE ŽALI NA MEDIJSKI LINČ: Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava tvrdi da mu afere sa imovinom podmeće HDZ

Na konferenciji za novinare ispred porodične kuće u Vukovaru, na pitanje novinara da li misli da je postao meta rukovodstva HDZ-a jer je napustio stranku, Penava je rekao da je činjenica da "predstavlja crvenu maramu" Andreju Plenkoviću.

„Iza ovoga je centrala (HDZ) i uopšte ne sumnjam u to“, rekao je on, ističući da je u toku akcija „pronađite nešto za njega“.

Penava je rekao da nikada u životu nije imao potvrđenu krivičnu prijavu, niti je bio na sudu, zbog čega su pojedini mediji u središte napada stavili njegovu porodicu.

„Pretukli su moju porodicu, praktično su ušli u kuću, a na mene je red da držim kancelariju za štampu ispred porodične kuće u kojoj živim i živim od 2007. godine“, rekao je. Dodao je da su isti mediji koji ga sada napadaju, da su to želeli, mogli doći do podatka da se još 2000. godine prijavio za stan u vukovarskom Borovom naselju kao nosilac stanarskog prava u stanu koji su njegovi roditelji dobili kao zaposleni Borova zaposlenih 1976. godine.

„Ono što želim da kažem je da sam obnovio prijavu za stan kako bih mogao da se prijavim za stanovanje 2003. godine, a stan sam konačno dobio krajem 2011. godine, nakon 11 godina čekanja na pravo na stan“. rekao je, ističući da je stan, pošto se u međuvremenu uselio u kuću, vraćen državi.

Novinarima je pokazao i fotokopirane članke, koji su, kako je rekao, uglavnom od jednog novinara (Drago Hedl), a objavljeni su u poslednje vreme i svi su neka vrsta "protiv" njega. Ocenio je da oni "predstavljaju medijski linč prema njemu".

Takođe je optužio novinare da su u službi kapitala, a kapital imaju oni koji imaju "šaltere novca, kumove i one koji u gepeke voze milione".

Posetio je kako je njegov sin, student, ove godine dobio stipendiju od grada Vukovara, kao i svi ostali redovni studenti sa područja grada, ali je pod njegovim pritiskom povukao zahtev za stipendiju.

„To nikako nije bilo njegovo pravo, ali je povukao zahtev za moju intervenciju, jer mislim da je to bilo u redu“, dodao je Penava.

Za novinske naslove u kojima se tvrdi da su Penavini roditelji dobili državni stan u vreme kada su već imali nekretnine na Visu, rekao je da je tada bio mlad i da nije znao sve detalje, ali je znao da roditelji na to imaju pravo stan.

„Bez obzira da li je to ispravno ili ne, neću vam reći, ali pričati priču da nisu imali pravo na stan je laž i obmana“, rekao je.

Povodom pisanja nekih medija, koji ga prozivaju zbog pašnjaka na Braču, rekao je da s tim nema nikakve veze.

"Povezali su me sa tim jer je vlasnik te imovine bila osoba istog imena i prezimena. Dinamika češljanja je jasna. Recite mi koja je mogućnost da bilo koji građanin naiđe na parcelu na Braču koja je prodata 2009. godine od nekoga ko se zove I, a na papiru do 2012. godine, jer je trebalo tri godine da se promeni vlasnik, vodi gospođa Stipanić. Kako je moguće doći do tih podataka? Nemoguće. Dakle, neko ih je namerno dostavio ", rekao je Penava.

Istoimena i prezimena osoba je Penavin stric.

Zahvalio je građanima Vukovara na podršci i veri istakavši da se u malim gradovima, poput Vukovara, vrlo dobro zna ko je ko i ko šta radi. Istakao je da je njegov zadatak da Vukovar vodi na najbolji način, ali, kako je dodao, sve mu je teže jer mnoge stvari u Zagrebu stvaraju političari kojima je stalo samo da ostanu na vlasti i na moćnim pozicijama.

Kurir.rs/T Portal

Kurir