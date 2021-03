JEZIVA BIOGRAFIJA HRVATSKOG NARKO BOSA KOJI JE PAO U SPLITU: Mnogo pre dilovanja, mnogi beskućnici su zbog njega preživeli pakao

USKOK je objavio saopštenje o celokupnoj akciji, navodeći da je na osnovu krivične prijave PU dubrovačko-neretvanske doneta odluka o istrazi trojice hrvatskih državljana rođenih 1974., 1986. i 1980. godine zbog sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena droga proizvodnja i trgovina.kao deo zločinačkog udruženja.

Kako saznajemo, reč je o 47-godišnjem Oliveru Čokari, rodom iz Kaknja u BiH sa prebivalištem u Zagrebu, i "meštanima", 35-godišnjem Anđelku O. i 41-godišnjem Goranu B.

Prema dosadašnjim informacijama, ovaj slučaj nema nikakve veze sa akcijom u kojoj je u Metkoviću slomljen zavisnik krajem januara, kada su protiv šverca istražena četvorica hrvatskih državljana, uključujući bivšeg policajca i aktivnog carinika. više od 146 kilograma kokaina kroz luku Ploče.i jedan italijanski državljanin. Ali istraga će utvrditi da li je to zaista istina.

USKOK sumnja da su se trojica udružila u "zajedničkoj akciji" sa do tada nepoznatom osobom iz Ekvadora i da su imali specifične odgovornosti i uloge, a sve u svrhu nabavke i kupovine najmanje 72.900 grama kokaina i šverca u Hrvatsku preko Luka Ploče, kao i dalje preprodaje na teritoriji Hrvatske.

" Nakon što je nepoznata osoba sakrila pakete kokaina iza metalne oplate u rashlađenom delu kontejnera u kojem je bila jedna kompanija (kompanija "Frigo ceka Metkovića i jednog od osnivača Mosta Katarina Ujdur) je uvozio banane preko Luke Ploče, trojica osumnjičenih su odvedena u zgradu te kompanije " navodi se u saopštenju USKOK-a.

Dalje navode, ne navodeći svoj identitet, da je Čokara ostao u automobilu i putem radija nadzirao ulaz u to područje, vodeći računa da niko ne prilazi kontejneru, a druga dvojica su ušla u kontejner i bušilicama izvadila lim iz skladište da bi se došlo do skrivenog paketa lekova.

"Potom su pakete strpali u vreće sa namerom da ih iznesu iz kontejnera i odvezu na mesto gde ih je prvooptuženi čekao na ukrcavanje i dalji transport kokaina, ali su ih sprečili policajci koji su ih uhapsili . Drugooptuženom su policijski službenici oduzeli putnu torbu u kojoj se nalazilo 17 paketa sa ukupno 20.750 grama kokaina i putničku torbu u kojoj su bila četiri paketa sa ukupno 4.350 grama kokaina", ističe USKOK.

Naknadnom pretragom kontejnera pronađena je još jedna putna torba u kojoj se nalazilo još 23 paketa sa ukupno 28.300 grama kokaina, a detaljnom pretragom rashladnog uređaja pronađeno je još 16 paketa sa ukupno 19.500 grama kokaina. Dakle, ukupno je policija pronašla i zaplenila oko 70 kilograma kokaina vrijednog, prema početnim procenama, oko 7 miliona evra

Odbranu uhapšene trojke preuzeli su splitski advokati Željko Gulišija, Vinko Ljubičić i ćutanjem, dok su druga dvojica tvrdila da nemaju nikakve veze sa drogom i da su tamo slučajno bili lučki radnici.

Pre nekoliko godina Oliver Čokara se na domaćim portalima naveliko spominjao kao osobu koju je Radmila Vojnović iz Zagreba označila kao jednog od glavnih krivaca za događaje u Držićevoj ulici u Zagrebu, optužujući ga da je 2013. zapalio vredne napuštene nekretnine. On je na ime supruge otvorilo je luksuzni hotel.

Tada su rubrike pop medija domaćih medija izveštavale da su "brojna imena društvenog života poput Vande Vinter, Vlatke Pokos, Kristine Bradač, Fani Stipković, Mirne Maras, Martine Podgorski, Petra Friganović, Aleksandre Dojčinović, Korane Gvozdić, Tonija Cetinskog , Enis Bešlagić su bili prisutni na otvaranju. I mnogi drugi. "

"2001. godine u Hrvatsku je došao čovek koji se nije borio za ovu zemlju. Taj čovek se zove Oliver Cokara. Rođen je 1974. godine u Kaknju, BiH. Kada je proteran iz evropske zemlje, "skrasio se" u Zagrebu. Za početak je dao alibi Novici Petraču kada je otet Zagorčev sin. Dobio je državljanstvo i sa devojkom je došao u Petrinjsku 31 u Zagreb. Otkako živi u Petrinjskoj, 95 posto požara koji su se dogodili u gradu dogodili su se u krugu od 300 do 500 metara oko njega. Ima i mrtvih. To su uglavnom napuštene zgrade u kojima žive beskućnici, hrvatski državljani i koji takođe nikoga ne zanimaju. Oni, ja i moje komšije, taj Oliver smo zapalili grad. OK, možda ne on direktno, ali on zna ko su počinioci jer je on naručilac. Moj slučaj je na DORH-u od 2. februara 2011. godine, živim u sigurnoj kući koju mi je dao prijatelj. Oliver otvara hotel vredan pet miliona evra, sve novine pišu o "kremi"koja se tamo našla ... - rekla je svojevremeno Vojnović za Nacional i portal Dnevno.hr.

Oktobra 2018. godine Vojnović je dobio naknadu od sedam i po hiljada evra pred Evropskim sudom za ljudska prava nakon što je, kako je najavljeno, "na inicijativu i uz pomoć pravnog tima Udruženja BaBe i Kuće ljudskih prava Zagreb", u januaru 2015. pokrenula postupak zbog izostanka reakcije "domaćih vlasti na njene navode o zlostavljanju, paljenju i pretnjama privatnog lica".

"Početkom oktobra 2018. doneta je presuda kojom je utvrđeno da je njen slučaj prekršio član 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer nadležni organi nisu efikasno istražili navode u žalbama podnosioca predstavke, čak ni kada je podnosilac predstavke ih je obavestio. imena i prezimena mogućih počinilaca i lica koja znaju za događaje na koje se podnosilac predstavke žalio, kao i da je istraga o događajima koje je prijavio podnosilac i dalje u toku nakon više od sedam godina, bez ikakvog značajnog napretka", objavljeno je na Internet strani udruženja BaBe

. Naravno, nakon ovih najava u medijima, Čokara je reagovao preko advokata, tvrdeći da je njegova porodica kupila imanje u Držićevoj od legalnog vlasnika na osnovu važećeg ugovora.

- Svi stanari koji su ranije živeli na adresi Držićeva 9 bili su tamo ilegalno. Uprkos tome, porodica Čokara isplatila je svim stanarima, uključujući gospođu Vojnović, ugovorenu novčanu naknadu na osnovu važećih i overenih ugovora.

Od 2011. godine porodica Čokar, uključujući i njihovu maloletnu decu, bila je pod stalnim pritiskom i neviđenim napadima putem Fejsbuka i drugih društvenih mreža od strane gospođe Vojnović, koja je očigledno kasnije postala nezadovoljna visinom odštete koju je dobila, mada je, ponavljamo, navedeni prostor je bio bez valjanog pravnog osnova. Gospodin Čokara nikada nije bio predmet bilo kakvog sudskog postupka s tim u vezi, a presuda Evropskog suda za ljudska prava odnosi se na Republiku Hrvatsku, a ne na njega lično i njegovu porodicu - navedeno je, između ostalog, u najavi reakcije na jedan od članaka u Nacionalu.

