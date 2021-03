HRVATSKI DIREKTOR ZA JAVNO ZDRAVLJE OTKRIO DETALJE KAKO ĆE IZGLEDATI MOGUĆI KOVID PASOŠ EU: Saopštio i šta će u njemu biti upisano

Potvrda će, rekao je Capak za zagrebački Jutarnji list, osim imena i prezimena vakcinisane osobe, imati naziv države iz koje dolazi, naziv vakcine koju je primio, datum vakcinisanja, serijski broj vakcine i bar kod za očitavanje podataka.

Pojasnio je da je sve još uvek na nivou dogovora država članica EU, a zasad je postignut ogovor o samom sadržaju sertifikata. "S obzirom na to da se ide na smart rešenje trebaće do tri meseca da to profunkcioniše", rekao je Capak.

Dodao je da se na nivou EU još uvek razgovara hoće li građani koji su se vakcinisali dobiti smart kartice ili će imati samo kod za očitavanje podataka na mobilnom telefonu.

Ipak, za početak korištenja potvrda o vakcinaciji moglo bi da prođe i više od tri meseca, što zavisi od toga hoće li tada vakcina biti dostupnija mnogo većem broju ljudi u EU nego što je to sada slučaj.

"Zasad nijedna zemlja EU nije donela odluku o prelasku granice na osovu vakcinacije. Postoje bilateralni dogovori, tako i mi imamo neke bilateralne razgovore da međusobno priznamo potvrde. Definiran je izgled potvrde, ali zasad se koriste samo u medicinske svrhe, a ne u svrhu prelasku granice", rekao je Capak na jučerašnjoj konferenciji za novinare.

