PROUSTAŠKI GRADONAČELNIK VUKOVARA OPET ŠOKIRA: Veliki broj pripadnika srpske manjine me podržava!

"Svake godine koja prolazi sve je više ljudi svesno da nas je sve manje na Istoku i da trenutne politike ne donose promene. Ništa ne otvara nadu da će ova županija krenuti napred i da će se ljudi početi vraćati. To su stvari koje nas okupljaju, što sve više i više ljudi shvata. Fokus ne bi trebao biti na imenu, prezimenu i HDZ-u. To su podaci koji su vrlo loši, prema Zavodu za statistiku 2001. godine u županije, a procena za 2019. je niža od 150 000. Mislim da se nešto može učiniti, ali ako nastavimo da klimamo glavom, budemo deo tog sistema i rešavamo svoje ambicije, karijere dok sve ide do vraga vra “, rekao je Ivan Penava.

Ministarska šuma u ​​kojoj se vrši kadroviranje, a koju je danas spomenuo Josip Dabro, delimično je, kaže, istinski pojam.

"Mnogo se krije iza te fraze. To su unutarstranačke priče u kojima ranije nisam učestvovao. U politiku sam ušao 2013. kada sam izgubio, a 2014. pobedio na izborima", rekao je Penava.

HDZ i SDSS udružiće se protiv njega, smatra on.

"SDSS predstavlja mali broj pripadnika srpske manjine, mnogi Srbi su na mojoj strani. Ovde nam je svima potreban revnost i promena jer ovaj smer nije dobar", zaključio je Ivan Penava.

Kurir.rs/Index.hr

Kurir