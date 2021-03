VELIKA BITKA NA MEDITERANU, HRVATI SE ZA TURISTIČKU SEZONU UZDAJU U ČUDO: Sa zebnjom gledaju šta rade Turci, Grci.... (VIDEO)

Potpisuju se sporazumi između država ... Pa gde smo?! Kasnimo, kasnimo. Koja su pravila igre? Mi ništa ne znamo. Čekamo šta će nam Brisel reći, a nama gori pod nogama “, nervozno odgovara.

Nula, rekla je i oplela po COVID, vakcinaciji, državi i ministrima, turističkj strategiji i promociji, u strahu od novog leta bez gostiju. Preživela je nekako 2020. godine, ali ako je njen stan i ovog leta prazan, ne zna kako će dalje, bez jedinog prihoda od kojeg se porodica izdržava. Stoga se trudi koliko može - oglašava smeštaj na sve strane i istovremeno preuređuje stan u nastojanju da podigne kvalitet usluge. O da, i strepim, nestrpljivo očekujući obaveštenje o rezervaciji. A gosti nemaju pojma ni glasa.

Ono što smeta ne samo vlasnici iz Splita, već i njenim brojnim kolegama u Dalmaciji, jesu podaci koje prenose mediji, na primer o Turskoj, koja je dala prednost vakcinaciji turističkih radnika, i najave da će, na primer, britanske turiste dočekati bez dokaza o vakcinaciji protiv koronavirusa. Inače, mnoge zemlje su fokusirane na tržište Velike Britanije jer je trenutno više od 23 miliona ljudi na Ostrvu primilo najmanje jednu dozu vakcine, a Britanci bi, prema trenutnom planu, trebalo da imaju dozvolu za međunarodna putovanja od 17. maja. .

Turska čak planira da sledećeg meseca razmotri da li će turisti iz Velike Britanije i dalje morati da pruže dokaze o negativnom PCR testu da bi ušli u zemlju posle 15. aprila. Takvi i slični potezi, uključujući bombardovanje informacija o predsezonskim pripremama i sveprisutnosti u evropskim eterima, daju Turskoj prednost nad konkurencijom, ali i dodaju vrednost u promociji destinacije. Istovremeno, davanje prioriteta vakcinisanju turističkih radnika, zajedno sa sertifikatom o sigurnom turizmu, doprinosi osećaju poverenja kod potencijalnih gostiju.

I Grci vredno rade pod sloganom „Sve što želiš je Grčka“. Najavljeno je da će granice za turiste biti otvorene 14. maja, a lokalni ministar turizma Haris Theocharis rekao je da će turisti biti dobrodošli ako su vakcinisani, imaju antitela ili negativan test na koronavirus. Grci, želeći da nadoknade prošlogodišnje gubitke, pokušavaju da pobede i niže cene. Na to ukazuje već ponuda u agencijama prema kojoj je smeštaj u nekim od najpopularnijih grčkih odmarališta moguće pronaći već za deset evra po osobi dnevno, ali i manje. Četvoročlana porodica može provesti deset dana u Grčkoj u predsezoni (druga polovina maja) i za manje od 100 evra po osobi. Već početkom juna cene su veće - isti smeštaj za četiri osobe tada košta i do 150 evra više.

A gde je Hrvatska u celoj priči? Ima li gazdarica iz Splita pravo da se ljuti jer mnogo toga još uvek „visi u vazduhu“ na lokalnom terenu? Vlado Šestan, vlasnik i urednik portala www.travel-advisor.eu, profesionalni putnik i učesnik brojnih svetskih konferencija o turizmu, razume njenu zabrinutost.

Niko ne čeka neku odluku Evropske komisije ili nekih zamišljenih ministarstava turizma, ali želi da posluje. To nije priča u stilu „imaćemo sednice, pa ćemo imati odluke, bla, bla, bla“ ... Svi su uključeni u organizovanje posla. Naravno, Grci će koristiti neka ostrva, koja će biti kruna slobodne zone. Italijani isto pripremaju sa Sardinijom, možda čak i Sicilijom, a to rade i na Malti. Trik je u tome da turistički radnici, baš kao i medicinski radnici, moraju biti vakcinisani kako bi se ljudi koji dolaze u njihovu zemlju osećali sigurno. Trebat će, naravno, neki COVID pasoši ili potvrde o vakcinaciji ili oni za preležanu koronu, koji neće vrediti samo tri mjeseca kao što je to sada u Hrvatskoj, što je totalna glupost, već šest, devet ili više mjeseci. Evo, na primer, mogu da idem u Sloveniju sa sertifikatom, krunu sam savladao pre šest meseci. Slovenci, draga volja, pusti me. Ali ako se želim vratiti u Hrvatsku, ta potvrda nije važeća. Ni slovenački turista koji je pre tri dana preležao koronu ne može da nas poseti bez PCR testa. I šta će on učiniti ?! Ne dolazi. Hrvatska očigledno ne prati stvari i ne čini ništa da učini nešto za narednu sezonu - kritikuje Šestan, dodajući da sve države već rade na tome.

- Turizmom u Hrvatskoj upravljaju ljudi koji nemaju puno veze s turizmom. Slučajno su nekim klijentelističkim izborom došli na funkciju. Ne znaju šta da rade. Turizam u Grčkoj, Turskoj, Austriji ..., vode ljudi koni se time bave. Turistički posao je ozbiljan posao. Moramo se pripremiti za sezonu, doći na strana tržišta, saopštiti prednosti koje imamo u odnosu na neka druga. A onda će neko doći k nama. Naravno, to ne znači da nam ovog leta niko neće doći, ali pitanje je gde i sa čim. Svakako da je Hrvatska samoodredište za razliku od Grčke i Turske, tako da će se Istra i Kvarner možda napuniti kao i prošle godine, ali nas ne pitaju, ali pitanje je hoće li Austrija, Nemačka ili Češka odlučiti pustiti svoje državljane u Hrvatsku ili ne. Ili će biti periodično ... Te priče o tome kako su nam Austrijanci prošle godine zeznuli sezonu su za malu decu. Države brinu o svojim građanima. A da li će biti pušteni ove godine zavisi od toga da li će ljudi biti vakcinisani, što očigledno neće, i da li će turistički radnici biti vakcinisani u zemlji u koju putuju, što, u našem slučaju, očigledno neće. Živi od priprema, kome je stalo da se neko nada da će biti dobra sezona - odmahuje rukom Vlado Šestan. Međutim, on veruje da će, „ako Bog da“, u slučaju Hrvatske, sve biti kao i prošle godine, pa će biti i nešto iz sezone, ali ne zahvaljujući nama.

- Zahvaljujući nama ni 2019. nije bila uspešna. Turizam u Hrvatskoj dogodio se slučajno, u vreme kada su avioni prestali da lete za Tunis i arapske zemlje, pa su kompanije rekle: "Da, kuda sada idemo?" Ali mislim da će sve to biti u „poslednjem trenutku“. Sve rezervacije koje dolaze sada su potpuno nebitne jer se mogu otkazati bez kazne. Svuda je isto, u Austriji, Grčkoj ... Niko nema zagarantovanu sezonu. Prošle godine su na nekim grčkim ostrvima primili Ruse, kojima nije bila potrebna viza za Evropsku uniju niti bilo kakvi papiri oko korone. A Rusi bi dolazili, ostavljali pasoše, bili tamo na odmoru, ulazili u avion i vraćali se u Rusiju. Španija je to učinila na Majorci. Ovako se priprema za tržište, a ne u stilu „nadamo se da će reći Evropska komisija“. Koga briga šta će reći Evropska komisija?! Reći će ono što njima odgovara, a ne nama - oštro je rekao Šestan.

Da će se bitka za turiste na Mediteranu voditi u leto 2021. godine, zna i turistički stručnjak Nedo Pinezić, višedecenijski pružalac usluga smeštaja u domaćinstvu u Malinskoj na ostrvu Krku. Pinezić je osnivač i prvi predsednik Hrvatskog udruženja za porodični smeštaj pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koja se bavi analitikom, marketingom i promocijom turizma, te razvojem turističkih proizvoda.

- Testiranje nam mora biti prioritet broj jedan, jer do leta u Evropskoj uniji, koja ostaje glavno emitivno tržište, neće biti vakcinisano dovoljno ljudi, što bi olakšalo sezonsku migraciju na Mediteran. A čak i ako sada dobijemo veliku količinu vakcine, do sezone nećemo moći vakcinisati dovoljan broj stanovnika, ni fizički ni na vreme, kako bismo postigli visok nivo vakcinacije. Sve vreme smo bili fokusirani na vakcinaciju i sada shvatamo da je ovo nedostižni cilj i da su testovi ključni. Da moraju biti jeftini i pristupačni, ne skuplji od 30 evra po osobi, kao što je slučaj u Turskoj. Neophodno je fokusirati se na to i učiniti nešto prioritetno kako bi brend StaiSafe, koji je pokrenulo Ministarstvo turizma, imao težinu. Dakle, ako iza njega stoji dobar sistem za testiranje PCR-a, koji je i pristupačan i operativno dostupan, onda uz sve ostale mere koje sprovodimo sve to ima smisla - naglašava Pinezić. Takođe će biti važan protok na granicama, biće potrebno osmisliti dobru organizaciju kako ne bi nastale gužve u saobraćaju.

- Istina je bolna, dva meseca razgovaramo o ovome, ali niko ne želi da je čuje. Svi se nadaju Božjem čudu, da će sve nestati i normalizovati se preko noći i da ćemo poslati neke lepe poruke, tako da će ljudi padati u nesvest od toga kako smo divni i lepi i kako će sve biti u redu. A sigurnost je na prvom mestu. Više od 86 odsto ispitanih putnika jasno je izjavilo da će putovati isključivo negde gde će se osećati sigurno, gde vide da je zemlja uređena, gde mogu bezbolno da prelaze granice, tako da se ne stvaraju komplikacije na putovanju. I da ih to ne košta previše. Sve zemlje su sprovele ovo istraživanje i došle su do sličnih rezultata. Zna se koji su prioriteti u postupku, a to je na prvom, drugom i trećem mestu. Čini mi se da smo krenuli od trećeg. Iz nalepnice - ironično će Nedo Pinezić.

