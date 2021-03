BROJ ZARAŽENIH U HRVATSKOJ IZNAD HILJADU DNEVNO: Štab planira kažnjavanje umesto lokdauna!

Zbog velikog rasta broja zaraženih, u javnosti su počela nagađanja o novim strožim merama, pa čak i o novom lokdaunu. Međutim, kako Index.hr saznaje, lokdauna neće biti, a umesto toga Štab uvodi, odnosno pojačava model mera po županijama. Prema saznanjima tog portala, taj model sada će biti proširen i na kažnjavanje.

U Štabu smatraju da županijski štabovi moraju preuzeti znatno veću odgovornost, ne samo za donošenje konkretnih mera na svom području, nego i za sprovođenje mera. Nacionalni šab počeo je preduzimati aktivnosti koje bi trebalo da dovedu do većeg angažmana lokalnih štabova u kažnjavanju onih koji ne poštuju mere. To se u prvoj meri odnosi na vlasnike raznih objekata, od kafića i restorana do prodavnica, teretana i drugih, ali i na građane, prvenstveno kad je reč o nenošenju ili neispravnom nošenju maski, ali i u slučajevima nedopuštenih privatnih okupljanja. "Bez lokalnih štabova se ne možemo boriti s ovom pandemijom. Ovo nije nikakvo prebacivanje odgovornosti, nego jedini način da ne uvodimo strože mere u celoj zemlji jer nema smisla da se zatvara Slavonija ako je tamo situacija dobra, dok je u nekim primorskim županijama vrlo loša", rekao je izvor Indeksa blizak Štabu.

