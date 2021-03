PUPOVAC U ŽESTOKOJ SVAĐI SA MILANOVIĆEM: Treba decu sklanjati od TV kad on govori! Psuje, preti i laže!

"Neposredno pre ovog obraćanja na Fejsbuku sam okačio objavu i priložio neobičnu komunikaciju predsednika sa mnom o raspravi o izboru predsednika Vrhovnog suda. S obzirom na jezik i sadržaj i neprimereno komuniciranje, mislio sam da će ta komunikacija ostati između njega i mene, ali kad sam video da se taj isti jezik prenosi u javni prostor, shvatio sam da nemam obavezu privatnu komunikaciju da ostavim privatnom", rekao je Pupovac.

U skrinšotovima prepiske koju je objavio Pupovac, Milanović ga je pozvao da vrati nekretnine koje mu je njegova Vlada, kaže, greškom dala i poručio mu je da će "Srbi u Hrvatskoj procvetati kada se reše njega i njegovih lopova".

"Pokušaj uticanja na mišljenje i odluke poslanika od bilo koje grane vlasti, protivni su Ustavu Hrvatske. Predsednik je prekršio u mom slučaju tu ustavnu obavezu i nastojao je da utiče na moje mišljenje, stavove i odluke. Pri tome, služeći se pretnjama, sa pozicije centra snažnijeg nego je naš, jer mi nismo ovlašćeni kao zapovednici oružanih snaga. Što se tiče optužbi da smo profesorku Zlatu Đurđević (Milanovićeva kandidatkinja za predsednicu Vrhovnog suda) provukli kroz blato, to odbacujem kao alternativnu realnost, odnosno laž. Izrazito cenim profesorku Đurđević i branio sam je od desničarskih krugova koji su je prozivali po poreklu i to ću uvek činiti", rekao je Pupovac.

Predsednik SDSS-a se osvrnuo na Milanovićeve optužbe da je njegovu kandidatkinju nazvao "padobrankom".

Kako kaže, Milanović je odabrao da koristi jezik ekstremne desnice pun psovki, uvreda i kleveta.

foto: BETA / HINA / Damir Sencar

"Jezik koji ni po čemu nije javni jezik. Jezik koji je takav da bi decu trebalo sklanjati od TV-a da ga ne slušaju. Jezik zbog kojeg svi oni koji nemaju dovoljno znanja treba da budu sklonjeni i zaštićeni od njega. Milanović uništava jedan od najsnažnijih instituta javnog poretka, a to je javni jezik. Doživeo sam i pre na svojoj koži oblak uništavanja javnog jezika kad su lažne vesti zamenile istine, klevete zamenile argumentiranu rapravu. Da li je Zoran Milanović pokazao interes za raspravom? Ne! Od javnih pa do privatnih poruka, on stalno ide od klevete do klevete, od difamacije do difamacije, i to je nedopustivo", zaključio je Pupovac.

Povodom optužbi Milanovića da nije ništa uradio za Srbe, Pupovac je rekao da u mandatu Milanovićeve vlade nisu uspeli na struju da spoje nijednu kuću.

"Čuo sam obećanja, ali nijedno rešenje. Kod njegovih ministra sam čekao i šest meseci. Onda bih pitao Milanovića i rekao da ne mogu do ministra, a on bi me pitao zašto neće da me prime. Toliko o brizi o jadnim Srbima njega i njegove vlade. Toliko o poštovanju glasova koje dobija od Srba", rekao je Pupovac.

foto: BETA/HINA/Daniel KASAP

Povodom optužbi Milanovića da je "čaršijski lopov koji deli pomoć čaršijskog ološa", Pupovac je rekao da on ne zna kako se skuplja pomoć za ljude pogođene zemljotresom na Baniji i od koga je ta pomoć dobijena.

"Ne zna koja je to muka skupiti milione kuna za kontejnere, za čizme, hranu, sapun da ne bi bili prljavi", rekao je Pupovac.

Inače, hrvatski predsednik imao je prilikom jučerašnjeg obraćanja novinarima u Rijeci oštar istup prema Pupovcu, ali i premijeru Andreju Plenkoviću i predsedniku Sabora.

Govoreći o sukobu sa premijerom oko izbora predsednika Vrhovnog suda i kandidatkinje Zlati Đurđević, povukao je paralele između aktualne političke situacije i italijanskog filma iz 1976. "Ružni, prljavi, zli". Pritom je o predsedniku SDSS-a govorio kao o "prljavom". Plenković je u tom kontekstu "ružan", a šef Sabora Gordan Jandroković "zao".

