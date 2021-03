PUPOVAC ODGOVORIO ZORANU MILANOVIĆU: On govori kao Tramp i Bolsonaro! Kod njega se oseća kulturni rasizam prema Srbiji i BiH!

Pupovac, koji je i poslanik u hrvatskom Saboru, u intervjuu za Radio Sarajevo uporedio je jezik Milanovića sa jezikom koji koriste, kako je naveo, različite nedemokratske figure, poput Donalda Trampa u Americi i Žaira Bolsonara u Brazilu. "Bilo zato što je psovački, bilo zato što je klevetnički ili zato što sve što vi kažete on izvrne...To je jezik koji smo videli kod različitih nedemokratskih figura poput Donalda Trampa u Americi, poput Žaira Bolsonara u Brazilu, ili u nekim ranijim istorijskim razdobljima, pre stotinak godina, u tragičnim razdobljima Evrope", rekao je Pupovac. Pupovac je optužio Milanovića da omalovažava gotovo svakoga s kim se ne slaže, "od žena, predstavnika manjina, predstavnika gej populacije, predstavnika akademske zajednice, do susednih naroda i država". "Ono što me posebno zabrinjava jest svojevrsni govor kulturalnog rasizma koji se u njegovom rečniku može osetiti. I kada je posredi komunikacija prema Bosni i Hercegovini i kada je posredi komunikacija prema Republici Srbiji. To je vrlo, vrlo opasno", rekao je Pupovac povodom kritika koje je Milanović u više navrata iznosio na račun BiH.

foto: EPA / Antonio Bat

On je naglasio da narodi i države na Balkanu još nisu zalečili posledice ratnih strahota, koje su prošli tokom međusobnih ratnih sukoba. "Korišćenje te vrste retorike, produbljivanje u javnosti od strane najviših predstavnika države, govora, retorike kulturalnog rasizma prema narodima koji su istocno od Hrvatske i u tom smislu verski, kulturološki i delomicno kulturološki različiti od hrvatskog naroda ili hrvatske države, čin je verbalnog vređanja i verbalnog ponižavanja", rekao je Pupovac Pupovac je ocenio da malo ko razume motive političkih nastupa šefa hrvatske države. "Tu rasprave nema. Mi ne razumemo, koliko god se trudili, koji je smisao, koja je svrha, koji je mogući razlog zbog čega je predsednik odustao od razgovora s institucijama s kojima treba razgovarati kad su posredi njegova ovlašćenja, a to su institucije koje zajedno s njim učestvuju oko izbora Vrhovnoga suda. Jer je sasvim jasno da on to u nikakvoj varijanti nije mogao niti može obaviti sam", rekao je Pupovac. Kako je dodao, Milanović je odlučio da sam krene u tumačenje Ustava, bez konsultovanja Ustavnoga suda. "Sam je odlucio da krene u obračun sa svima koji drugačije misle. Sa svima koji se s njim ne slažu. I to na najgrublji mogući način, u kojem niko zapravo ne može ostati neuprljan", smatra Pupovac. Pupovac je mišljenja i da Hrvatska, odnosno hrvatsko društvo, nemaju "jak i razvijen javni um", zbog čega, kako je naveo, događanja poput poslednjih ostavljaju posledice. "I ako se to što postoji kao pretpostavka racionalnog odlučivanja o javnom dobru, interesu jedne zemlje kao što je Hrvatska, uništava, da se sve pretvara u svojevrsno seosko guvno na kojem dolaze kavgadžije, to nije posao koji može sacuvati ono što je naciji, društvu, državi neophodno. To je nešto što samo može proizvesti haos i može destabilizovati zemlju koja je, pre svega, pre nekoliko godina zaustavila jedan proces slične vrste koji je tada vodio gospodin Karamarko (Tomislav, bivši predsednik HDZ BIH)", naveo je Pupovac.

foto: EPA / Antonio Bat

On je naglasio da je zabrinut sam zbog toga što se događa, kao i da je zabrinut za Milanovića. "Uzdam se da će se nešto dogoditi da se to zaustavi", naveo je Pupovac. Odgovarajući na pitanje da li su Milanovićevi manevri deo političke strategije, stoji li iza toga određeni cilj i kuda takav pristup vodi, Pupovac je rekao da "nema potvrde za to da tu postoji neki cilj i neki sistem". "Bojim se da je reč o jednom stanju u koje je predsednik sam kao osoba ušao i u kojem su se različiti atavizmi prostora u kojem živimo u njemu razbudili te počeli govoriti jezikom kojim govori. To nije nešto što može biti dobro za Hrvatsku. To ne može biti dobro za delove naroda koji žive u susednim zemljama kao što je BiH, mislim na hrvatski narod, ili u Srbiji, to ne može biti dobro za samu Hrvatsku, i za njezinu krhku demokratiju", rekao je Milanović. A, kako je dodao, siguran je i da to ne može biti dobro ni za samog predsednika. "Jer to ako se nastavi ovako neće ođekivati samo unutar Hrvatske i preko granica susednih država koje se u njegovim govorima spominju pogrdnim i neretko rasističkim rečnikom, to će se sasvim sigurno preneti na širi prostor i na šire granice", zaključio je Pupovac. Spor između MIlanovića i Pupovca izbio je oko izbora u Saboru Zlate Ðuređević za predsednicu Ustavnog suda, na predlog predsednika Hrvatske.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir