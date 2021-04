ČIJI JE VEĆI? Sukob Milanovića i Plenkovića prerasta u krvavi rat a razlog najnovijeg je - Srpkinja

Naime, prema Ustavu Hrvatske, predsednik ima pravo i ovlašćenje da postavi predsedavajućeg Vrhovnog suda. Međutim, pre nekoliko godina je uveden zakon na osnovu kog predsednik može da bira između tri kandidata koji se jave na javni poziv i onda svoj izbor pošalje Saboru na usvajanje.

Milanović je predložio nestranačku ličnost, profesorku sa Pravnog fakulteta Zlatu Đurđević koja je, što je samo za ovu priču zanimljivo, srpskog porekla i koja se javila na javni poziv i koja će biti kolateralna žrtva čitave priče.

Plenkoviću, čija je stranka HDZ na sudu osuđena zbog korupcije, ne odgovara da na čelo Vrhovnog suda - koji treba da odlučuje o njihovoj žalbi - dođe nezavisni sudija koji bi mogao da potvrdi presudu nižeg suda. Zbog toga se na javni poziv javio aktuelni predsednik Vrhovnog suda Đura Sesa, problematični i aferama sklon HDZ-ov čovek koji neće potvrditi presudu HDZ-u, inače jedinoj političkoj stranci protiv koje je vođen sudski proces u Hrvatskoj.

Pupovac koji je iz svojih razloga vrlo često u koaliciji sa HDZ-om je podržao Plenkovića i tu je nastao problem.

Milanović je poznat kao političar bez filtera, sa dugačkim jezikom i sa pomalo bizarnim smislom za humor. Odmah se obrušio i na Plenkovića i na Pupovca optužujući ih, prilično nebiranim rečnikom, da krše Ustav.

“Meni ne smeta ako mi neko kaže da sam iskompleksirani lažov. Ne može on sa mnom 'oči u oči' razgovarati. Svako ima komplekse prema nekome, ali baš prema njemu? Nismo isti ekosistem, ja sam orao, a on je nilski konj. Papa lopoče, ali ima opaku narav. Nilski konj je opasniji od hijene. Ja sam soko. Nije ni to lepo, ali nije lešinar”, rekao je nedavno Milanović o Plenkoviću.

U sukob se uključio Pupovac koji je optužio Milanovića da ga je nazvao "prljavim" (Srbinom) i medijima pokazao svoju ličnu prepisku sa Milanovićem koji je odmah reagovao: "Predsednik Srba koji je u ovoj opštini dobio manje glasova Srba nego ja, i dokle god se takvi ljudi budu kukavički skrivali iza srpstva, govorili da ih nazivam prljavima zato što su Srbi, ne mogu na to ćutati. Da mi čovek kao Pupovac kaže da sam Musolini, ne znam jesu li se njegovi dedovi borili sa Radetom Končarom, koji je streljan. Ili taj isti Puhovski koji se počeo potucati po hrvatskim medijima kaže da sam Staljin”.

Sukob na relaciji Milanović-Plenković nastavio se i danas kada je na Fejsbuku Milanović prozvao Plenkovića da "izmere čiji je veći".

"Špijun kojeg je postavio Vaso Brkić, učenik udbaškog Superhika, kaže da sam iskompleksirani lažljivac. Ja nisam tako zaboravan kao on. Plenkovića znam dok je jeo kroasane i smejao se Tuđmanu kao mladi diplomat u Parizu koji ništa ni o čemu nije znao. Ništa nije ni naučio. Špijunčino, znam što si govorio o Tuđmanu nakon što bi nam iz Hrvatske busom poslali koju litru Ribara. Za tuđe si se uvek znao - i hteo - ogrebati, a kad je trebalo okrenuti rundu, vešto si herojski morao u WC ili bi naglo netragom nestao. Sakrio se u Banske dvore, prepao se kao herojski zec koji bi hteo biti nilski konj. Ajde, Plenkoviću, dođi da izmerimo čiji je veći. Možeš povesti i Njonju, ionako mu fali sunca. Slobodno zbroji i njegov", napisao je Milanović na svom privatnom Fejsbuk nalogu.

"HDZ je na 32, Milanovićev SDP na 17. Jasno je ko ima veće brojke, Milanović je samo ljubomoran", poručio je kratko Plenkovićev portparol.

Saga se nastavlja.

