NEMAČKI TURISTI U ISTRI BESNI posle odluke Berlina da Hrvatsku stavi na crvenu korona listu: Šta sad? Vraćamo se kući?

Opet turistička pometnja u Istri kao i prošlog leta. Preko noći Nemačka je odlučila da "skine” Istru sa zelene zone u kojoj je bila uz špansku Maljorku jako dugo, i to u trenutku kada su na more počeli u većem broju da dolaze njihovi gosti – oko 6.000 ljudi.

Većina je počela da dolazi početkom ove nedelje, a dobar deo dolazaka očekivao se i danas. A sada oni koji su došli više ne znaju šta da rade, da li da se vrate ili ne. Oni koji dolaze pitaju treba li da slušaju svoju Vladu.

Naime, Istra im je bila jako privlačna jer je to bila jedina strana destinacija gde su mogli da putujtu bez da nakon povratka moraju u petodnevni karantin. To je mnogim porodicama i kamperima bilo jako privlačno pa su se za dolazak odlučili u zadnji tren, praktično 24 sata pre dolaska.

“Da smo i dalje ostali zeleni, naš bi kamp danas bio popunjen do kraja. Otvoreni smo cele zime, i stalno se nešto događa, ali ovo je ipak bio nešto veći dolazak. Kako se dogodilo to što se dogodilo, ljudi koji su danas trebali da dođu, otkazali su buking, a oni koji su došli pre par dana odlučili su da se vrate kući. Tako da kod nas imate masovniji odlazak Nemca kućama”, kaže vlasnik porodičnog kampa u istarskoj Funtani Adriano Ukušić.

I kod privatnih iznajmljivača je situacija šarolika.

Direktor istarske Turističke zajednice Denis Ivošević, koji je još pre 20-ak dana najavio da bi Nemačka za Uskrs mogla da iznenadi, nije tačno mogao da kaže šta će se dogoditi.

“Odmah sam zvao graničnu policiju da vidim kakva je situaciji na granici. U petak do podneva nije bilo masovnih odlazaka, čak imam informaciju da Nemci i dalje pristižu. Po nemačkim statistika Istra danas ima incidencu 53 obolelih na 100.000 stanovnika, to je 3 više od granice za zelenu zonu i varijantno su odluku doneli ponukani time. Situacija nije bajna ni u našem okruženju – u Italiji, Sloveniji… Ako se situacija smiri do idućeg petka, možda bi nas onda mogli opet skinuti s crvene liste. Otom potom. Ono što je bitno je da smo u noći četvrtak na petak imali 10.000 gostiju od čega je 60 odsto Nemaca”, rekao je Ivošević.

Drugi po brojnosti su domaći gosti, a treći Austrijanci. Slovenaca gotovo da i nema. To ne čudi s obzirom na to da su „zatvoreni”. U normalnim okolnostima, pa čak i lani kada je u Hrvatskoj bio lokdaun, Slovenci su masovno dolazili za Uskrs i prvomajske praznike u svoje vikendice.

