DIREKTOR VRTIĆA DILOVAO KOKAIN: Razbijena narko-grupa u Hrvatskoj, jednom osumnjičenom pozlilo tokom hapšenja

Kako se saznaje, uhapšeni su uglavnom mlađi muškarci, od kojih su neki već bili prijavljivani zbog dilovanja droge, a sada se terete za trgovinu većom količinom raznih droga, od kokaina, heroina, amfetamina i ekstazija do marihuane i hašiša.

Nezvanično, Jutarnji liste prenosi da je među uhapšenima i Petar Tešić (42), direktor zaprešićkog vrtića Zvono čiji je osnivač verska zajednica Kristova Crkva Zaprešić, a za koga istražitelji sumnjaju da je, odlazeći do autobuske stanice prekoputa vrtića, dilovao kokain. Upravo zbog toga i sam vrtić je policija tajno nadzirala, a nakon Tešićevog hapšenja vrtić je pretražen uz sudski nalog.

Inače, na jednom od (pre)ostalih hapšenja u sklopu policijske akcije osumnjičenom M. R. (35) je pozlilo pa se za njegov život bore u KB-u Sveti Duh.

foto: Profimedia

Mladićeva majka opisala je svoje viđenje intervencije u kući.

"Scene kojima sam svedočila nisam ni u ratu videla. Bila sam u kući, a sin u radionici na gornjoj etaži, gde izvodi radove. Kad je policija pozvonila, pitali su gde je sin, rekavši da imaju nalog za pretres i da traže drogu. Rekla sam im da je on u drugom objektu i neka slobodno sve pretraže. Otišli su do tih vrata, nisu čekali da se spusti pa su razbili staklo. Sin je to čuo i spustio se i oni su se odmah bacili na njega. Bacili su ga na stomak, jedan policajac mu je bio na leđima dok ga je drugo dvoje držalo za ruke. Vikao je: 'Gušim se. Nemam vazduha', a ja sam im govorila da će mi ubiti sina tako", rekla je. Dodaje da su mu nakon nekog vremena dopustili da ustane pa se on oteturao do kauča.

"Dala sam mu čaj, a on je počeo da se gubi. Bio je crno-bled u licu i odjednom izgubio svest. Policajac je počeo da ga reanimira", rekla je.

Međutim, prema nezvaničnim podacima iz policije, situacija nije baš bila onakva kako ju je opisala majka, nego su policajci odlučili da provale vrata nakon što se M. R., videvši policiju, zaključao u stan i bacio drogu u toalet i počeo da beži.

Nakon što su ga savladali, M. R. se smirio pa je seo na kauč. Policajci su s njim razgovarali i čekali da počne i pretres stana, ali nakon desetak minuta počeo odjednom da se guši. Policajci su mu započeli reanimaciju i odmah su pozvali hitnu pomoć.

Policija sumnja da je možda deo droge progutao.

U bolnici mu na telu nisu pronašli nikakve tragove nasilja, a prema prvim nalazima, reč je o predoziranju kokainom.

Kurir.rs/Jutarnji list