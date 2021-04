ILAN MOR: Stav Izraela je da bi slogan ZA DOM SPREMNI trebalo zakonom zabraniti kao što je HEIL HITLER zabranjen!

Ilan Mor, ambasador Izraela u Hrvatskoj izjavio je da je šteta što će u četvrtak u Jasenovcu odvojeno biti odata pošta žrtvama proboja i logoraša u tom ustaškom logoru, ali ne želi da komentariše jer je to, kaže, unutrašnje pitanje Hrvatske.

"To je velika šteta. Ono što smo videli prošle godine bio je ispravan primer kako ljudi odaju poštu ubistvima koja su se onde dogodila. Smatram da je to šteta, ali to je interno hrvatsko pitanje i ne želim da se mešam", rekao je Mor.

On će, dodao je, biti tamo u ime vlade i naroda Izraela i prisetiće se onih koje je ubio ustaški režim.

"Za mene to nije pitanje treba li doći ili ne, tu nema dileme da predstavnik Izraela mora doći na takvu komemoraciju", rekao je Mor za zagrebačku N1 tv.

Osvrnuo se i na inicijativu Jevrejske zajednice koja želi da se zakonski zabrane pozdrav "za dom spremni" i ostali ustaški simboli.

"Mislim da je ovo pitanje koje hrvatska vlada i narod moraju da rasprave i o kojem moraju da donesu odluku. Nadam se da će ispravna i prava odluka biti doneta", rekao je Mor i istakao" "Stav države Izrael je sasvim jasan i mislim da pozdrav 'za dom spremni' treba da bude potpuno zabranjen jer je povezan s ustaškim režimom koji je sarađivao s nacističkom Nemačkom i sistematski je u Jasenovcu i na drugim mestima ubijao pripadnike jevrejske, romske i srpske manjine", rekao je izraelski diplomata.

Ne možemo, ističe, da ignorišemo činjenicu da je "Heil Hitler" u Nemačkoj zabranjen.

"Tada bi i slični slogani u drugim zemljama, poput ovoga u Hrvatskoj, trebalo da budu zakonski zabranjeni", kazao je Mor.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Youtube prtscr / HRT