GRUPA MLADIĆA PRETUKLA DEČAKA (14) U ZADRU, PREKINUO IH PROLAZNIK: Tukli su bokserom dete od 40 kila!

Hrvatska policija je privela nekoliko mladića koji se sumnjiče da su pretukli maloletnika (14) u Zadru. Policijska istraga je u toku, a napadnuti tinejdžer see nalazi u zadarskoj bolnici.

"Mladiću su konstatovane lakše telesne povrede s mogućnošću prekvalifikacije u teže", kratko su rekli iz policije.

Kako se navodi, incident se dogodio u četvrtak oko osam uveče, kad su, prema rečima svedoka, četvorica mladića napala dečaka od 14 godina. Kad je video šta se događa, čovek je zaustavio automobil nasred puta, pa su se nasilnici razbežali.

Očevidac kaže da je jedan od napadača imao bokser kojim je udarao dečaka.

"Kad sam video kako ga njih četvorica mlate, nisam mogao da verujem da se to događa. Zaustavio sam automobil i počeo na njih da vičem. Kad su me ugledali, razbežali su se. Taj dečko koga su prebili ima 14 ili 15 godina i 40 kila. Nisam mogao da verujem, takva okrutnost, takvo nasilje... To su deca. Ležao je nepomično, nisam dao da se onesvesti. Rekao je da su mu ti dečaci već pretili i imena neke od njih. Bolela su ga leđa, kao da mu je povređena kičma. Pitanje je šta su mu uradili", kazao je očevidac za Zadarski.hr.

Kurir.rs/Zadarski.hr