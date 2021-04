OVCE SPASLE ŽIVOT VOZAČU LIMUZINE: Hrvata na požar upozorio čobanin, ali BMW-u nije bilo spasa

Vodili smo ovce preko ulice i svi auti su čekali da prođemo, a primetio sam sam da gori ispod prednjih sedišta, a vozač još nije ni znao. Otrčao sam ga upozorim i on je na vreme izašao, ispričao je čitalac 24sata.hr.

Hrvatu se zapalio automobil marke BMW u vožnji u Lončarici oko 9 sati u petak. U policiji su potvrdili da su vatrogasci i dalje na terenu i da intervencija još uvek traje.

"Brat je otrčao po aparate za gašenje požara i počeli smo gasiti, potrošili smo par komada, ali nismo uspeli da ugasimo požar. Dok su vatrogasci došli, auto je već ceo bio u plamenu", tvrdi čitalac 24sata.hr.

Policija je potvrdila da se vozilo zapalio u vožnji te nije bilo povređenih. Vozač je na vreme izašao napolje, ali vozilu nije bilo spasa.

Na intervenciju su izašla dva vatrogasca s jednim vozilom i požar je bio ugašen u 9.45 sati.

Vozač se odmaknuo od vozila i u šoku čekao vatrogasce dok mu je auto ceo goreo. U prometu je nastala gužva od nekoliko kilometara i u jednom i u drugom smeru.

"Čovek je rekao da mu nešto nije u redu s auspuhom, očigledno je tako došlo do eksplozije. Stajao je sa strane i samo gledao kako auto gori, meni je bilo najbitnije da je on vani, pokušali smo ga smiriti i uveriti da je to samo auto", kaže čitalac. 3

Kurir.rs/24 sata.hr