GNUSAN GOVOR MRŽNJE I SRAMOTA! Hrvatski predsednik i vlada osudili povike UBIJ SRBINA u Borovu VIDEO

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović osudio je i nazvao sramnim današnje podsticanje na nasilje uz gnusan govor mržnje protiv sugrađana Srba u Borovu, i upitao šta je tamo radila policija, ako nije preventivno štitila red i zakon.

"Grupa muškaraca danas je u Borovu poticala na nasilje koristeći gnusan govor mržnje protiv naših sugrađana Srba. To je sramota i za svaku osudu. Ali video sam da im je tamo, mirnim auto-mimohodom asistirala i policija, policija kojom upravljaju skupa Plenković i Pupovac. Što je tamo radila policija, ako nije PREVENTIVNO štitila red i zakon?", zapitao je on.

"Još će biti da sam ja kriv što Plenkovićeva i Pupovčeva policija u Borovu nije radila svoj posao danas. Kao što ga nije radila kada je s groblja u Borovu trebalo maknuti mauzolej neplivaču Šoškočaninu. Da, meni smeta, kao što bi mi smetao spomenik Maksu Luburiću. A nekome odgovora da taj spomenik bude tamo i provocira. I da se ništa ne čini", naveo je Milanović na Fejsbuku.

U Borovu, gde uglavnom živi srpsko stanovništvo, danas, na pravoslavni Uskrs, grupa ljudi je marširala ulicom skandirajući "Ubij Srbina!".

Grupu muškaraca, koji su prethondo položili vence na memorijalnom spomeniku 12 pripadnika vinkovačke Specijalne jedinice policije koji su 1991. godina na današnji dan poginuli u sukobu sa stanovnicima Borova, je pratilo više policijskih vozila, ali policajci, kako se vidi na snimku objavljenom Fejsbuk stranici Opštine Borovo, nisu reagovali na provokativno skandiranje.

I Vlada Hrvatske najoštrije je osudila "skandaloznu provokaciju i govor mržnje grupe navijača u Borovo selu kraj Vukovara".

Vlada u Zagrebu je poručila da će se uvek najsnažnije suprotstaviti i jasno osuditi širenje mržnje prema svim sugrađanima i istakla da je "policija odmah reagoivala".

"Za to nema i ne može biti opravdanja, pogotovo ne na današnji dan kada se s pijetetom prisećamo žrtve 12 hrvatskih policajaca, mučki ubijenih pre 30 godina u Borovu selu", stoji u saopštenju.

Dodaje se da "u hrvatskom društvu nema mesta za ovakvo divljaštvo i netrpeljivost prema pripadnicima srpske nacionalne manjine", koja pored toga danas slavi Uskrs, ili bilo koje druge manjine.

"Tome ćemo se uvek najsnažnije suprotstaviti i jasno osuditi širenje mržnje prema svim našim sugrađanima. Hrvatska policija odmah je reagovala i sprovodi istragu kako bi svi odgovorni bili primereno sankcionisani", poručuju iz Vlade.

Pupovac: Govor iz Borova želi da održi ratno stanje

Predsednik Srpskog narodnog veća (SNV) u Hrvatskoj Milorad Pupovac izjavio je danas kako je današnji incident u Borovu govor koji želi da održi neku vrstu ratnog stanja, odnosno, kako nisu bitne navijačke grupe, nego oni koji sa saborske govornice i iz državnog vrha svojim izjavama daju motiv za ono što se jutros dogodilo.

"Ono što se dogodilo jutros u Borovu je govor koji zapravo održava neku vrstu ratnoga stanja i koji koristi komemorativna mesta za održavanje ratnog stanja i širi poruke netolerancije, mržnje. Želim da iskažem žaljenje i razočaranje što je tim mladim ljudima podstrek došao sa saborske govornice ili od najviših predstavnika državnog vrha, a u kojima su se omalovažavali predstavnici lokalnih vlasti, uključujući i ja", rekao je Pupovac na konferenciji za novinare.

Svako, rekao je Pupovac, treba da pazi da na takvim mestima, koja su bolna, govori jezikom sećanja, a ne jezikom mržnje.

"Nije prvi put, događaj nije usamljen, niti deluje spontano nakon niza radnji koje su se događala u protekle dve godine. Reč je o nečemu što se ponavlja. Svi koji na bilo koji način svojim govorom na to podstiču, treba da budu svesni odgovornosti. Svi organi države koji su propustili svih ovih godina da naprave ono što je potrebno, bilo da je to policija, bilo da je pravosuđe, trebalo bi da se osveste i shvate da je konačno vreme da se nakon 30 godina ratna stranica zatvori, a komemorativne akcije nastave. Kao što to činimo mi iz srpske zajednice i srpskih institucija", poručio je Pupovac.

Rekao je i kako je "neko rekao da je reč o prekršaju".

"To nije istina. Reč je još jednom o tome da se stvari ne nazivaju pravim imenom pa se ne preduzimaju niti radnje koje bi tome odgovarale", zaključio je Pupovac.