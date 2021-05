SRAMOTA NAS JE MINISTRE U VAŠE IME: Ćerka onkološke pacijentkinje uputila brutalno pismo hrvatskom ministru zdravlja VIDEO

Među pacijentima je i Marija Katalenić, koja je pre nekoliko dana u intervjuu za Indeks otkrila da se gotovo 10 godina bori sa rakom i da je sve vreme bila pacijent na Klinici za tumore. Pre nekoliko dana rekla je Indeksu da je zakazana za snimanje magnetne rezonance i ultrazvuk. Uspela je da izvrši jednu pretragu, a ne drugu. Tada nam je rekla da je satima čekala jer su joj na Klinici rekli da im treba lekar iz Vinogradske i da su na kraju nju i ostale pacijente poslali kući.

"Četvrti put čekam ultrazvuk, ali znam da nisu krivi lekari." "Zakazana sam za snimanje magnetne rezonance i citopunkturu dojke pod kontrolom ultrazvuka. Ali nije bilo radiologa. Naručen sam rano ujutro, stigao sam u 7, tada sam imao zakazan sastanak i mogao sam da uradim snimanje magnetne rezonance , i bio mi je potreban ultrazvuk odmah nakon toga, u petak je dogovoreno da me odmah prime. Ovo je treći put da su me poslali kući jer nije bilo lekara koji bi mi uradio ultrazvuk. Prvo mi je naređeno u aprilu 21 ali rekli su mi da je to lekar koji treba da uradi ultrazvuk na bolovanju i naložili su mi 30. aprila. Svima nam je teško. Postoje i žene koje dolaze prvi put, a posebno im je teško jer čekaju taj pregled da vide da li imaju rak. čim se pojavi sumnja na malignu bolest, on odmah pomisli da je gotovo. Znate, kad stignete, želite što pre i jedno i drugo da vidim taj pregled da vidimo da li je rak ili nije “, rekla je Marija Katalenić pre nekoliko dana.

Danas je ponovo došla na ultrazvuk. "Znam šta se sve dešava na Klinici sa lekarima. Ovo mi je četvrti put da čekam ultrazvuk, ali znam da lekari nisu krivi. Nema ih dovoljno i ne mogu da dođem do svih. Podržavam ih “, rekla je ona.„Lekarima i medicinskim sestrama potrebna je pomoć vlasti da im pomognu da reše probleme na Klinici, jer će u suprotnom nastaviti da odlaze.“ Razgovarali smo i sa gospođom Pavlinom, koja nam je odmah na početku razgovora rekla da je pohvalila lekare i medicinske sestre Klinike za tumore.

"Svi su vrlo ljubazni, od lekara do medicinske sestre. Sad sam došao na kontrolni ultrazvuk jer sam operisan. Njihov sam pacijent već 10 godina, a nemam dovoljno reči hvale za dr Bolanču Čulo za sve. Sve vreme pratim šta se dešava i mogu da kažem da je lekarima i medicinskim sestrama potrebna pomoć vlasti koja će im pomoći da reše probleme na Klinici, jer će u suprotnom nastaviti da odlaze, a nama pacijentima su potrebne “ Gospođa Pavlina nam je rekla.

Danas je Lucija dovela majku koja je onkološki pacijent i leči se na klinici za tumore. "Rezultat MRI čekamo dve nedelje, dobili smo ga danas. Znamo da nema dovoljno lekara, a za sve koji su ovde radili, kao ni za medicinske sestre, nemam primedbi, pružaju vrhunsku uslugu “, rekla je gospođa Lucija.

„Otvoreno su nam rekli da mojoj majci niko nije mogao da pročita nalaze, da treba da idemo privatno na ultrazvuk i mamografiju. Indeksu se obratila i Željka Fuček, čija je 85-godišnja majka onkološki pacijent na Klinici za tumore.

"Moja majka je dobila rak dojke u dobi sa 85 godina. Da nije bilo klinike 'Sve u jednom danu', moja majka bi danas bila mrtva. Između 9 i 14 sati, mojoj majci je dijagnostikovana i zakazan termin za operaciju je napravljen u roku od četrnaest dana. Problemi su započeli nakon operacije kada je majku trebalo ozračiti. Tog leta 2018. uređaji za zračenje su redovno lomljeni, termini su odlagani, majka i drugi naručeni pacijenti nisu redovno zračeni. takođe mala deca sa najtežim dijagnozama iz drugih hrvatskih gradova. Već tada smo shvatili da se na Klinici za tumore događa nešto loše, a da ne govorimo o opremi, uređajima i njihovoj starosti, njihovi uređaji su stalno pokvareni, imamo iskustva u hirurgiji tamo je moja majka operisana, oni su tako dobri zaposleni, ali nezadovoljni Mi, pacijenti, ne znamo zašto, ali vidimo da se to ne uklapa. čak i ako dobijete rak, ta Klinika za tumore bila je poslednja nada “, rekla je Željka Vučko za Indeks.

Poslala je medijima i pismo koje je poslala Ministarstvu zdravlja.

„Molim vas, poslušajte glas razuma i pokušajte shvatiti da je hrvatskim građanima preko potreban Institut tumori, ali ne kao deo KBC Sestara milosrdnica, već kao zasebna klinika. Referentni centar za rak. Klinika za tumore je poslednja nada za svakog pacijenta sa karcinomom. Ne zanima nas Dijana Zadravec. Zanima nas samo opstanak ustanove specijalizovane za pacijente sa rakom, a posebno za rak dojke “, navodi se u pismu.

"Naše iskustvo kao pacijenata je predivno. Svo osoblje je uvek ljubazno iako smo puni hodnik. Ne dozvolite da se institut dalje raspada. Nama spolja izgleda kao da to namerno radite da biste uništili institut. normalno je da čekate da poslednji radiolog ode da nešto uradi, onda zaista gospođa Zadravec nema pojma o svom poslu i nema empatije prema pacijentima i kolegama radiolozima. Sramota je i sram me je u vaše ime i za vas žene koje nisu i ne mogu da dobiju adekvatnu uslugu kao i u ime majke koja ne može da izvrši godišnju proveru “, navodi se u pismu koje je Željka Fuček uputila ministru zdravlja Viliju Berošu.

