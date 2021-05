ŽALILA SE NA BUKU ŽIČARE, PA JOJ ZAPALILI AUTOMOBIL: Dijana iz Zagreba kaže da je situacija nesnosna

Ona je u javnom istupu prozvala i šefa gradilišta Gorana Radića.

Kako prenose lokalni mediji, Dijana živi na okoi 100 metara vazdušne udaljenosti od žičare Sljeme i tvrdi da buka premašuje 50 decibela i da je cela situacija postala nesnosna, a strah ju je da će biti i gore kada žičara proradi.

"Podstaknuta izjavama šefa gradilišta, gospodina Gorana Radića neki dan na televiziji, kada je rekao da je uživao vozeći se u žičari i da ona nije glasna, htela bih da ga pozovem jedno jutro kada žičara krene da radi. Ujutro u 7 sati neka dođe u našu spavaću sobu gde je izmereno preko 50 decibela buke, što sigurno nije buka koja je dozvoljena u naseljenom području. Čisto da vidi kako je živeti tu i kako to zvuči", rekla je pa dodala: "To je neprekidna buka... Kada bi žičara krenula da radi, buka bi trajala od početka pa sve do kraja radnog vremena. Ma ne možete zamisliti. Zvuk je kao da se nalaziš u postrojenju žičare ili trafostanici, buka koja izjeda mozak. Jedva da možeš razgovarati. Mi smo baš merili... Radić je rekao da je buka od 50 do 61 decibela, a da je dozvoljeno 65".

Kurir.rs/24sata.hr