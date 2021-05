KAKAV DARKNET, KOD NAS SE ORUŽJE KUPUJE NA SAJMOVIMA: Haker brutalno iskren o tome koliko Hrvati znaju o tajnom internetu! VIDEO

S obzirom na stečeno znanje i iskustvo kao haker računara, objasnio je za RTL.hr šta je mračna mreža, odnosno darknet, njena suština i opasnosti koje tamo vrebaju.

„Mračna mreža ili darknet, kako je mi nazivamo, ukratko je deo interneta koji se ne može naći na pretraživačima. Otuda i naziv, jer potiče iz nekog„ mračnog “ugla interneta.

Nedavna istraživanja pokazala su da na skoro 3.000 darknet veb lokacija ima više od 60 odsto njih sa ilegalnim materijalom.

Možete da kupite kreditne kartice, lekove, oružje, falsifikovani novac, razne pretplate na usluge na mreži ... Plaćate 100 dolara, a pristupite nečijem računu sa 20.000 dolara “, rekao je.

Ukratko je objasnio kako se koristi darknet.

"Za to postoji pregledač, to je pretraživač TOR, koji radi na principu šifrovanih delova stranice koji se kasnije stapaju u jedan čitač. Dakle, to je nekako poput bujice", kaže on.

Kaže da se ne zna ko najviše koristi darknet. Dodaje da se široko koristi u Latinskoj Americi. Međutim, kaže da se u Hrvatskoj ne koristi mnogo.

"Malo. U stvari, nemam ni previše upita za taj deo Interneta. Kod nas se oružje kupuje na sajmu u Benkovcu, a lekovi su dostupni na upit svakog trećeg stanovnika", kaže on.

