PROBLEMATIČNA HRVATSKA PLATFORMA ZA VAKCINACIJU OPET ZABRLJALA Pozvali Splićanku da primi drugu dozu, mada nije primila ni prvu!

"Nikada me nisu zvali za prvu dozu, ali zvali su me za drugu dozu. Prijavila sam se još u martu, a u međuvremenu sam prebolela koronu, pa sam o tome razmišljala kad je stigao poziv za vakcinaciju. U početku sam mislila da me zovu zbog prve doze".

"Razmišljala sam o tome šta treba da uradim, a kad sam video da je to druga doza, bio sam zaista zapanjen. Možda sam propustila vakcinaciju, možda je došlo do invazije vanzemaljaca, pa sam se vakcinisala i ne znam ... ", teoretiše Ivana, i reći ćemo joj da ne ludi. Možda je to samo nuspojava vakcine za koju se ne seća da ju je uopšte dobila.

"Da, da, može biti. Čula sam da to može da deluje čudno", slaže se naš sagovornik.

Kako uopšte prijaviti ministarstvu ili platformi da su pogrešili? Mediji su pokušali da dobiju tačan odgovor iz Ministarstva zdravlja. Rekli su da će proveriti zašto je došlo do ove situacije.

Ivana nije mogla ni da ih kontaktira kako bi im rekla da joj ne treba još jedna doza i da su pogrešili.

"Samo mogućnost potvrde termina koji vam je dodeljen ostavljena je putem mejla, nemate mogućnost da ga promenite ili date bilo kakve dodatne komentare ili upozorenja na grešku", rekla je Splićanka.

Kurir.rs/Index.hr