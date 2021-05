IZBORNI PLAKAT DRAGANA CRNOGORCA RAZBESNEO HRVATE: Ne samo što je na ćirilici, nego i piše RECI NE OLUJI!

Njegov izborni slogan „Reci ne Oluji“, napisan je na ćirilici, a kod brojnih građana kao i političkih stranaka izazvao brojne komentare, prenosi hrvatski mediji.

Crnogorac kaže kako se na njega i ljude sa njegove izborne liste na ovaj način vrši pritisak kao i da se njegovi plakati u Vukovaru i okolnim mestima cepaju, a dobili su i razne uvredljive i preteće poruke.

"Kada je reč o zahtevu za izjašnjavanje ne znam kako to da uradimo niti šta smo pogrešili. Je li spominjanje Oluje suprotno hrvatskim zakonima i izbornom zakonu? Ako jeste neka kažu kako je spominjanje Oluje za Srbe zabranjeno, ali neka to kažu javno da svi znaju. Postoji i etička komisija pa neka nas kazne, ali ne prihvatamo da se na ovakav način vrši pritisak na nas. To je apsolutno neprihvatljivo", rekao je Crnogorac.

Dodao je i kako se on i ljudi na njegovoj izbornoj listi obraćaju pre svega pripadnicima srpske nacionalne manjine među kojima su i mnogi oni koji su se u Vukovar i okolinu doselili posle akcija Oluja i Bljesak.

"U prvoj stavci programa stoji kako mi Oluju i Bljesak ne smemo i ne možemo slaviti jer Oluja i Bljesak predstavljaju stradanje srpskoga naroda. U Oluji je 250.000 Srba proterano, 20.000 kuća je zapaljeno, ubijene su brojne civilne žrtve od kojih mnoge do danas nisu pronađene. Zar to da slavimo? Naša namera je bila da kroz izbor naše liste, birači na ovakav način kažu „ne Oluji“ i da nećemo biti Srbi koji prodaju veru za večeru", kazao je Crnogorac.

Ukazao je i na medijsku blokadu s kojom se, kako je rekao, Srbi suočavaju ali i niz drugih problema o kojima se ne govori.

"Srbi su potrebni samo u prilikama da se ponize i iskoriste, a o pravima Srba i njihovim osećanjima niko ne govori. Puno se priča kako su prava Hrvata u Srbiji ugrožena i da bi bilo dobro kada bi oni imali prava barem ista kao Srbi u Hrvatskoj. E, sad vidite kako je nama. Mi ne smemo da pričamo o nekim stvarima jer se tada vređaju osećaji Hrvata dok o osećajima Srba niko ne govori. Stoga i kažem da ćemo sve dok nam se jasno ne napiše i javno kaže da ne smemo spominjati i Oluju mi Oluju i Bljesak spominjati i o njima govoriti. Mi samo pričamo o pravima srpskoga naroda", poručio je Crnogorac.

Ukazujući na činjenicu da su neki od srpskih političara u Hrvatskoj prisustvovali proslavi VRO Oluja, Crnogorac je rekao kako je to njihovo pravo ali i da oni pre toga nisu organizovali nikakav dijalog unutar srpske zajednice nego su jednostavno samo doneli takvu političku odluku, ali i da „prognani Srbi nisu zaslužili da se s njima trguje“.

