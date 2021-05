GRADONAČELNIK VUKOVARA SE BACIO U GRADNJU FONTANA Upravo je u Borovu naselju otvorio svoju drugu i kaže: To su tražili građani!

Naime, Vukovar, pomalo poput Zagreba, neguje tradiciju gradnje fontana jer ih do sada imaju pet. Od toga je dva sagradio Penava, a ostatak njegovi prethodnici.

"Ne bih ovo na bilo koji način povezao sa Zagrebom ili davao fontanama negativnu pažnju jer svi volimo da vidimo vodu u svemiru, to im je glavna funkcija i zato ih ljudi vole u ​​svojoj blizini. To takođe nema nikakve veze sa predizbornom kampanjom jer je Grad Vukovar, zbog pandemije koronavirusa ili nezainteresovanosti kompanija u Republici Hrvatskoj, četiri ili pet puta ponovio tender za javnu nabavku za fontanu. Trebalo je da bude otvoren pre godinu dana, ali sada se to pokazao kao dobar trenutak", rekao je Ivan Penava, dodajući da je fontana napravljena na prostoru koji ranije nije bio uređen, a sada je zelena oaza za porodice i decu sa ovog prostora. delu grada. tu su i dečije igralište i teretana.

Zanimljivo je da novouređeni park ili trg još nema ime, ali će sledeće gradsko veće odlučiti o imenu područja i o tome šta će tačno biti. Nova fontana dizajnirana je za kontinuirani rad, tokom svih vremenskih uslova, a ima ugrađena podvodna rasvetna tela koja osvetljavaju mlaz vodenih skulptura. Moći će da sijaju u različitim bojama za različite prilike. Baš kao i većina sličnih u Zagrebu, Penava je dodao da su sve ostale gradske fontane u funkciji jer se redovno održavaju, čiste i popravljaju.

Nova fontana u gradu Vukovaru koštala je 674.000 kuna, a uređenje dodatnih 400.000 kuna. Inače, prvi doprinos fundusima gradskih fontana Penave dao je odmah na početku svog prvog mandata kada je stanovnicima Vijenca Ruđeru Boškoviću obećao da će tokom predizborne kampanje sagraditi fontanu u njihovom kvartu.

"Građani su to tražili od mene. U tom naselju ima svih nebodera i stambenih zgrada, a građani su želeli da njihov grad izgradi fontanu kroz njihov gradski okrug. Učinili smo to jer slušamo šta građani žele i šta nam govore", dodao je Penava.

