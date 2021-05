ŠKORIN PULEN SE OBRUKAO: Prvo nije znao za datum nastanka NDH, a onda osnivanje te tvorevine proglasio buntom naroda! VIDEO

„Šta za vas znači datum 10. april 1941. godine?" Mislav Bago je pitao Berislava Mlinarevića, a onda je nastala tišina.

"'41.? Uuu, samo malo. Da li nešto nije u redu sa gradom Osijekom? '41.? Sad me imate ... 10. aprila. Mislim da jesu ... Uhvatili ste me", rekao je Mlinarević , a onda opet malo ćutao.

„Značajan datum je verovatno za neko spajanje ... '41.? '41.? '41.?“ nabrajao je.

"Idete? Treba vam pomoć?" Bago je pitao, a zatim objasnio da je u to vreme osnovana NDH. Mlinarević je potom objasnio šta mu to znači: "Sve treba staviti u kontekst vremena. Ako je kontekst takav, onda to tako treba doživeti."

Bago mu je rekao da ne razume i pitao ga je da li je taj datum za njega pozitivan ili negativan.

"Pa, sve što je vezano za hrvatsku istoriju je pozitivno. Gledajte, to je bilo to razdoblje, to je bila određena pobuna naroda i to bih trebao shvatiti ja. zar ne znam na šta aludirate “, rekao je.

Radić kaže da mu taj datum ne znači ništa dobro.

