NOVI GRADONAČELNIK ZAHVALIO GLASAČIMA NAKON POBEDE: Zagreb će da bude grad za sve, ne samo za odabrane

"Hvala na poverenju, nadi, istrajnosti da je prava promena moguća. Hvala na jasnom mandatu za pravu promenu. Hvala vam što ste verovali u mene, sebe i sve nas", rekao je Tomašević dodajući da će to poverenje opravdati, prenosi hrvatski Index.

On je zahvalio i svima onima koji nisu dali glas za "Možemo" i poručio da će platforma raditi na tome da dobije i njihove glasove, kao i na boljem kvalitetu života za sve u tom gradu.

Novi gradonačelnik je istakao da su poslednji dani kampanje bili izazovni i "da ne želi da ponavlja sve lažne optužbe".

On je takođe poručio da iza "Možemo" ne stoje veliki donatori, već građani.

foto: Printscreen/Facebook

Tomašević je od građana Zagreba zatražio učestvovanje u promenama i razvoju tog grada, kao i strpljenje.

"Čeka nas veliki posao i sve promene neće biti niti brze niti jednostavne, ali zajedno možemo ostvariti sve potencijale ovog grada. Neka to bude grad za sve, ne samo za odabrane. Krenimo zajedno u bolju budućnost. Zagreb to može, svi mi zajedno to možemo", rekao je Tomislav Tomašević, novi gradonačelnik Zagreba.

Na osnovu 100 odsto prebrojanih glasova, Tomašević je osvojio 65,25 odsto glasova, a njegov protivkandidat iz desničarskog Domovinskog pokreta Miroslav Škoro 34,75 procenata, prenosi Index.

