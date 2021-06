UHAPSILI HRVATA, PA U KUĆI PRONAŠLI PRAVI ARSENAL: Našli 4 bombe, automatsku pušku i 700 komada municije!

"Video sam policiju kako kruži oko kuće, rekli su nam da ne izlazimo jer imaju situaciju s jednim gospodinom. Pitao sam šta je, policajac mi je samo odgovorio da uđem u kuću i da će sve biti dobro. Onda su došle dve marice, izašli su oni policajci u oklopima, specijalci. Kad su okružili kuću, on je viknuo da se predaje i izašao. Zadržali su ga, dok su drugi policajci pretraživali kuću i onda su našli svo oružje", ispričao je meštanin detalje drame koja se dogodila u Sesvetskoj Selnici u Hrvatskoj.

U kući, u kojoj muškarac živi s majkom, našli su četiri bombe, automatsku pušku i 700 komada municije. Iz policije za sada mogu reći samo da su izašli po dojavi i da se muškarcu pruža lekarska pomoć. Nakon toga, obaviće dalja postupanja.

"Komšije među sobom pričaju da je pretio socijalnoj radnici preko telefona, ali ne znam je li to istina. Inače ni on ni majka ne rade, ali zovu ga komšije za poslove oko kuće, cepanje drva. Mislim da to niko nije očekivao, nije problematičan čovek", rekao je jedan komšija.

U Sesvetskoj Selnici ljudi se druže po dvorištima jer je neradni dan. Glavna tema je jučerašnje hapšenje njihovog suseda.

"On tu živi s mamom, znam da su im ukinuli socijalnu pomoć, možda je zato to sve bilo", kazala je jedna žena.

Majka kaže da njen sin nikome nije pretio.

"Ma što bi pretio, nije on takav! On je juče čekao socijalnu radnicu koja je trebalo da nam dođe u posetu jer su nam bez objašnjenja ukinuli socijalnu pomoć od 960 kuna. Ja sam bila u crkvi kod sestara i kad sam došla doma, on je bio uhapšen, a tu je bila policija", rekla je.

Na pitanje je li znala koliko oružja drži u kući, odgovprila je: "A jesam, pa živim s njim. Ali šta ja tu mogu, kad je bio manji sam mogla uticati na njega, sad kad je odrastao čovek, više ne mogu. Čekam da se vrati pa da porazgovaramo, policajac mi je rekao da će ga zadržati dan, dva".

