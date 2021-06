OPAKA POŠAST SE VRATILA U HRVATSKU! Ispovest obolelog: Samo sam želeo poslednju pričest! VIDEO

U prvih pet meseci ove godine HZJZ je prijavljeno 113 osoba oboljelih od mišje groznice, a najveći broj slučajeva zabeležen je u Primorsko-goranskoj županiji. Virus koji uzrokuje mišju groznicu prenose glodari, to je bolest koja može ozbiljno oštetiti jetru i bubrege, a moguć je i smrtni ishod.

"Uglavnom je sezonskog karaktera. Bolest se javlja ciklično svakih nekoliko godina u zavisnosti od broja rezervoara bolesti (mišji glodari poput: crvene voluharice, šume, poljskog miša) u prirodnom ljudskom okruženju", rekla je dr Iva Pem Novosel iz Hrvatskog zavoda za javno zdravlje HZJZ). Mišja groznica se može dobiti direktnim ili indirektnim kontaktom sa divljim glodarima i njihovim izlučevinama ili zagađenom vodom ili hranom. Najčešće se može pokupiti u divljini, ali nisu retki slučajevi da se osoba zarazi boravkom u zatvorenom gde žive glodari. Slovenija takođe ima slučajeve mišje groznice.

Slovenski epidemiolozi povećan broj slučajeva pripisuju povećanoj populaciji glodara zbog bogatog prinosa žira, a zanimljivo je da je deo obolelih smatrao da je zaražen koronavirusom. 34-godišnji Marko iz Zagreba ispričao je svoje iskustvo s mišjom groznicom. Devet dana je završio u bolnici zbog mišje groznice i trebalo mu je neko vreme da se oporavi. Pretpostavlja se da je zaražen na Sljemenu jer je tamo bio dve nedelje pre prvih simptoma. "Sve mi je bilo usporeno, ali ništa me nije bolelo. Imao sam malo povišenu temperaturu, ali osećao sam se dobro. Ali doktor se zabrinuo i poslao me da vadim krv. Dva dana kasnije probudim se u svojim odajama i hvata me groznica. Pokrivao sam se sa tri ćebeta koliko mi je bilo hladno. Tada sam završio na Infektivnoj", rekao je Marko ne skrivajući u glasu koliko mu je iskustvo bilo neprijatno.

Tvrdio je da ne može ustati koliko se loše osećao i da je u jednom trenutku mislio da će umreti. Najgore mu je bilo drugi dan. "Nisam želeo da razgovaram, želeo sam poslednju pričest", istakao je. Posledice je osetio i nakon puštanja iz bolnice. Pored hroničnog umora, Marko je pao čak 69 kilograma. Rekao nam je da su ga prijatelji zadirkivali da liči na "propalog baletana", ali je izjavio da je posle dve nedelje došao sebi. "Imao sam blažu formu, hvala Bogu", dodao je.

Kurir.rs/Večernji.hr