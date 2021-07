PLENKOVIĆ NEMILOSRDAN PREMA PREDUZETNICIMA: Ko hoće pomoć države mora da se vakciniše!

Plenković je rekao da će se finansijska podrška nastaviti "ali ne ovako prema svima" već sektorski prilagođeno, te da bi, ako vlada obezbeđuje vakcine, onda bilo fer da svako da svoj mali doprinos.

''Ako bi neko da koristi pomoć za očuvanje radnih mesta, onda bi bilo dobro da se vakciniše'', rekao je on, a na pitanje novinara da li to znači da će vakcinacija biti uslov za dobijanje podrške za očuvanje radnih mesta odgovorio je: ''Da, nastojaćemo da to tako bude", prenosi portal Index.

Dodao je da će se stvoriti zakonski okvir za to.

"Mislim da moramo povezati te dve stvari. Ne možemo očekivati dobijanje potpora, a da se ne da ni minimalan doprinos zdravstvenoj sigurnosti", rekao je Plenković.

Naveo je da Hrvatska ekonomski više ne može da podnosi štete zbog toga što pojedinci i deo građana odbija vakcinisanje.

Iz Udružnja Glas preduzetnika su povodom Plenkovićeve najave rekli za Hinu da je "zabrinjavajuća izjava premijera da će vlada nastojati da vakcinacija bude preduslov za dobijanje podrške, što je jedna vrlo problematična izjava koja zadire u temelje ličnih ljudskih sloboda i ustavnih prava građana".

Dodali su da je, kao i kod prethodnih izmena mera, vlada izašla u javnost s poluinformacijom i da za sada nije jasno definisano za koje delatnosti će potpore ostati na snazi, pa će, kad budu imali više informacija, moći da daju konkretniji komentar.

Reagovalo je i Hrvatsko udruženje poslodavaca (HUP) porukom da vlada treba da nastavi s merama podrške preduzetnicima dok se stanje ne normalizuje i da podršku treba omogućiti svima koji mogu da dokažu značajan uticaj korona krize na njihovo poslovanje.

