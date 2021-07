HRVATSKI VOJNICI NA KOKAINU: U nenajavljenoj kontroli petorica pozitivna na drogu, jedan obezbeđivao državne funkcionere!

Naime, četiri pripadnika specijalnih snaga i Komande specijalnih snaga imali su vanredn kontrolu. Testirani su bez najave, ali ciljano. Prema nezvaničnim informacijama, oni su bili pozitivni na kokain.

U drugoj akciji pozitivan je bio još jedan pripadnik vojne policije, koji je radio na obezbeđivanju većine događaja - zajedno sa vojnim i državnim rukovodstvom. Nova TV saznaje da je već duže vreme pod lupom. Slučajevi još nisu povezani.

"Oružane snage redovno vrše inspekcije jedinica o sprovođenju propisa i poštovanju vojne discipline. (...) Slučajevi upotrebe opojnih droga biće, kao i do sada, disciplinski procesuirani, ali i dati na postupanje nadležnom državnom pravobranilaštvu. Princip nulte tolerancije i dalje važi za upotrebu droga u OSRH", saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Sve se dogodilo u proteklih nekoliko nedelja. Da li je droga unesena u kasarnu i konzumirana u službenim prostorijama ili van nje, koliko dugo, ali i u kojim količinama - niko zvanično ne otkriva. Za sada nema potvrde da li su imali pomagače i da li je neko od njih švercovao drogu u vojnim krugovima.

Otac jednog od vojnika je i sam oficir. "Najčešće poslednji saznaju oni u neposrednoj blizini ... ", kaže bivši pripadnik HV Kristian Družeta.

Komandanti jedinica imaju dužnost da brinu o ponašanju svojih ljudi, naglašava on.

"Trebalo je da poznaje svog neposrednog pretpostavljenog, bilo bi dobro da zna šta rade tokom službe ili u slobodno vreme, ali opet je teško znati šta ljudi rade u slobodno vreme. A kada govorimo o kokainu, on se najčešće koristi jer se u telu zadržava mnogo kraće u poređenju sa marihuanom i nekim lakšim drogama", objašnjava Kristian Družeta, stručnjak za zaštitu VIP-a i zaštićenih osoba.

Družeta pozdravlja kontrole bez najave.

"Konzumacija droga, narkotika, pa čak i alkohola je bezbednosni problem sistema, ne samo zbog posledica konzumiranja, već i zbog toga što postoji zavisnost i dovodi to lice do krivičnih dela koja mogu rezultirati bezbednosnim rizikom za vojsku i čitav sistem, kaže on.

Pored vojne policije, slučajeve istražuje i tužilaštvo. Takođe treba utvrditi da li je bilo povreda bezbednosti ne samo tokom provera i da li je vojna obaveštajna služba znala šta se dešava u sistemu. U zavisnosti od toga šta istraga pokaže, njima petorici preti nečasno otpuštanje i uklanjanje iz sistema.

Puno je pitanja za vojne istražitelje, ali i za Državno pravobranilaštvo.

