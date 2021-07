MILANOVIĆ OPET PROVOCIRA: Srbija sa Teslom ima jednako veze kao i sa Brusom Lijem

Komentarišiči reakcije iz Srbije zbog predloga da se lik Nikole Tesle stavi na kovanice hrvatske verzije evra, Milanović je u svom maniru rekao:

"Tesla je proveo manje vremena u Srbiji nego ja u Oklaju danas. Tesla je Amerikanac, toliko su ga ozbiljno shvatali u Hrvatskoj i Beču da je pobegao u Ameriku. Hrvatska je s Teslom imala krizu identiteta i to je bila nejasna ljubav. Svojatati Teslu možda nije u redu od Hrvatske, a od Srbije još manje", rekao je on.

"A za Ruđera bi se opet javila Srbija? A šta ćeš", dodao je on.

Kaže da je Srbija mogla nazvati aerodrom i po Brusu Liju jer ima jednako veze sa Srbijom kao Tesla.

Oglasio se i Plenković: Srbi mogu da imaju stav ali nemaju uticaj

"Srbi mogu da imaju rezerve i svoj stav, ali nemaju uticaj. Nikola Tesla se rodio u Smiljanu, išao u gimnaziju u Karlovcu. Građani su ti koji su sugerisali da na jednoj od kovanica bude i Nikola Tesla. Nikoga nikome ne uzmimamo", rekao je danas premijer Hrvatske Andrej Plenković.

"Bez obzira što je u svojoj nacionalnosti Srbin, dapače, ja to vidim samo kao plus. Njegova je veličina neupitna i ne vidim zašto bi to bio problem. Ja bih, da sam na čelu Narodne banke Srbije, rekao ‘bravo'“, rekao je Plenković.

Kurir.rs/Index.hr/Večernji list