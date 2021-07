VELIKA PREVARA NEMAČKIH TURISTA: Hrvatski kriminalci im nudili tuđe kuće za odmor, najgore prošla samohrana majka 3 dece

Kuća za odmor u Istri nepoznati počinioci koristili su za drsku ciber prevaru. Poslednja žrtva bila je turistkinja iz Nemačke kojoj je bilo sumnjivo da se kuća izdaje kao vila Imamović, dok su na slikama natpisi Kaza Delfia. Prevaranti su joj rekli da su kupili kuću, ali još nisu zamenili ploču.

"Međutim, gospođa je videla da je cena preniska i bila je sumnjičava i započela je istraživanje i tako je saznala da se kuća lažno izdaje, da gospodin nije vlasnik“, rekala je suvlasnica Ljerka Lisica.

Nemac Edmond Rama želeo je da roditeljima priušti odmor, pa im je kupio dvonedeljni smeštaj i avionske karte za Hrvatsku. Ali kada je ponovo nazvao broj iz oglasa, nije bilo odgovora.

"Želeo sam da vidim slike kuće kako bih ih pokazao roditeljima. Pokušao sam da ih kontaktiram putem imejla i telefona, ali nije bilo odgovora", rekao je telefonom žrtva prevare Edmond Rama.

Oštećen je za oko 850 evra, ali najgore je bilo samohranoj majci sa troje dece.

"Na kraju je rekla da je zapanjena, da ne zna kako da objasni svojoj deci da nema više novca i da ne bi imala ni odmor“, rekla je suvlasnica iznajmljivanja kuća Ljerka Lisica.

Iako sami vlasnici nisu oštećeni, kažu, saosećaju sa prevarenim gostima.

"I to je katastrofa za te ljude, i mi smo umešani u to i osećamo se obaveznima prema tim ljudima, iako ništa prema nama, nismo u to umešani ili imamo bilo kakve veze s tim, ali to nas boli jer naša kuća je umešana u to “, objasnio je suvlasnik kuće za iznajmljivanje Boris Lisica.

Iz do sada dostupnih podataka poznato je ime koje je prevarant koristio: Samir Fabian Imamović, ali i stvarni nemački IBAN kojem su žrtve uplaćivale novac. Policija savetuje građane da prilikom iznajmljivanja koriste verifikovane veb stranice i preglede prethodnih korisnika.

"I iznajmljivače mogu provjeriti putem turističke zajednice, a ako sumnjaju da je riječ o nekom obliku prevare, mogu se obratiti policiji", rekla je glasnogovornica PU istarske Suzana Sokač.

Policija još ne otkriva fazu krivične istrage.

Kurir.rs/rtl.hr