KRALJEVSKI PITON DOPUZAO U DVORIŠTE U ZAGREBU: Nezvani gost iznenadio porodicu, pazili na zmiju dok im nije stigla pomoć VIDEO

"Kolega iz terenske ekipe brzo je preuzeo zmiju. Ljudi su objasnili da je piton dopuzao najverovatnije iz susednog dvorišta čiji su vlasnici trenutno na moru. Iako ih je egzotična zmija iznenadila, pazili su na nju do našeg dolaska i pomagali oko njenog hvatanja, navode iz Dumovca. Odakle je piton, za sada je nepoznanica. Budući da su dani topli, a ni noći nisu hladne, zmija je izvan terarijuma možda i nekoliko dana.

Veterinar u oporavilištu za divlje životinje Zoološkog vrta grada Zagreba temeljno je pregledao pitona i utvrdio da je reč o odrasloj, zdravoj jedinki o kojoj se neko dobro brinuo. Piton se nedavno presvukao, pa mu je koža uredna i sjajna. "Kraljevski piton kojeg smo preuzeli u Trnavi, dobrog je opšteg i zdravstvenog stanja. Čim smo ga smestili u terarijum, dali smo mu hranu i vodu, no još za to nije zainteresovan. Verovatno je malo prestrašen jer je u nepoznatom prostoru. Zato je u terarijumu iza mesta u koje se može zavući, pronašao mesto gde se oseća najsigurnije. Tamo je poslednjih nekoliko sati. Drago nam je da je reč o životinji o kojoj se neko uistinu dobro brinuo, pa verujemo da će se njen vlasnik brzo javiti. Neki su nas već pitali da li je reč o Zoe koja je nestala u julu prošle godine u Markuševečkoj Trnavi, ali mala je verovatnost za to. Naime, takva zmija teško na otvorenom može preživeti kontinentalnu zimu, a osim toga, o ovoj se zmiji neko sistemski brinuo. Piton koji je duže vreme proveo u divljini, izgleda drugačije. Ovaj je uredan i uhranjen", ističe Damir Skok iz zagrebačkog ZOO vrta.

"Prijateljica Marta i ja smo sedele u dvorištu i pričale, a ja sam odjednom uočila nešto čudno. Usred dvorišta dopuzala je zmija. Po šarama sam odmah znala da je piton. Nisam se uplašila, ali me iznenadilo", ispričala je Biljana Kezerić iz Trnave o neobičnom susretu sa kraljevskim pitonom za "Večernji list".

"Pratile smo zmiju po dvorištu jer nismo htele da negde odgmiže niti da se zavuče. Kretala se sporo, mirno i opušteno, kao da je navikla na ljude. Kada je volonter Dumovca stigao, već se bila zavukla kod ograde pa mu je trebalo neko vreme da je izvuče", objasnila je Biljana. I nju kao i celo susedstvo zanima odakle je zmija dopuzala u njeno dvorište i nada se da će pronaći vlasnike.

