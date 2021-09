GRADONAČELNIK GOSPIĆA O GRAFITU VEŠALA I PUPOVCA: Zašto bih ja to osuđivao, to je sloboda govora

Petri i Starčević izjavili su za Hinu da im nije poznato ni ko je grafit nacrtao ni ko ga je prekrečio u belo, niti po čijem se nalogu to dogodilo.

U Srpskom narodnom veću (SNV) ocenjuju da je grafit očiti “govor mržnje” i podsećaju da su i po širem centru Zagreba pre dve godine crtani slični grafiti govora mržnje upućeni predsedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu.

SNV to smatra “sramotnim činom” i pozivom počinilaca “na ubistvo predstavnika srpske nacionalne zajednice”, i ističe kako ni nakon dve godine nisu pronađeni autori zagrebačkih grafita.

Na portalu SNV-a Novosti piše da nisu poznati “oni koji su stavili na zid ovu sramotu”, ali su zato “itekako poznati oni koji nadahnjuju ekstremiste u njihovom pokušaju ponovne ustašizacije Hrvatske”.

Ernest Petri je rekao da kao župan osuđuje svaki govor mržnje i da smatra da je “došlo vreme da se vodi briga o privrednom razvoju Like i cele županije, a ne da se vređamo po bilo kojoj osnovi”.

Nije mu poznato ko je to učinio, ali smatra da “takva dela proizlaze iz ideja osoba koje ne gledaju na bolju budućnost županije i Hrvatske kao zemlje članice Evropske unije”.

Gradonačelnik Gospića Starčević pak nije izričito osudio grafit.

“Nisam u Gospiću. Zbog čega bih ja to osuđivao, nešto o čemu pojma nemam? Tako se osuđivalo u Jugoslaviji, fućka mi se za Jugoslaviju. Zašto to ne bi bila i sloboda govora? Ne zanima me to, nisam video, ja nisam policajac. Ako je negde neko obesio Milorada Pupovca, onda zna i zašto, onda je tu i policija da vidi zašto ga je obesio, koji je problem. Ja ne mogu biti izvršitelj nekakve pravde samo zato što sam gradonačelnik”, rekao je Starčević.

Na primedbu da je župan Petri osudio grafit kao govor mržnje, Starčević je rekao: “Možda je čak i on to napravio. Oni su do podne u koaliciji, HDZ i Pupovac, a popodne u ratu, kako im je potrebno.”

Portparol SNV-a Eugen Jakovčić rekao je za Hinu “da SNV i gospodin Pupovac nemaju saznanja ko je nacrtao grafit, da su prijavili policiji ne bi li se otkrilo ko je počinilac.”

Na pitanje zna li ko je grafit prefarbao, Jakovčić je odgovoro da se pre kratkog vremena čuo s Pupovcem o tome i da ni njima nije poznato ko je to učinio.

