OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST UČESTVOVAO JE U RATU 1991-1995. Dubrovačkom pedofilu smanjena kazna sa 14 na 11 godina robije

Visoki krivični sud u Dubrovniku preinačio je presudu Županijskog suda iza aprila ove godine prema kojoj je mušakrac sa incijalima G.N. (48) osuđen na 14 godina zatvora jer je seksualno zlostavljao svoju osmogodišnju pastorku. Visoki krivičbni sud usvojio je žalbu okrivljenog, a tročlano veće koje su činile tri sutkinje ocenilo je da je odbrana bila u pravu, da mu je izrečena prestroga kazna i kao olakšavajuću okolnost uzeto i učešće u takzvanom "Domovinskom ratu", piše Slobodna Dalamacija.

Presudom dubrovačkog suda ovaj 48-godišnji muškarac je bio osuđen jer je od sredine 2019. do sredine 2020. godine u spavaćoj sobi porodične kuće učestalo zlostavljao maloletnu ćerku svoje supruge pa je tako počinio krivično delo seksualnog odnosa sa detetom i zloupotrebe odnosa zavisnosti deteta o njemu kao hranitelju.

Tročlano sudsko veće Visokog krivičnog suda sastavljeno od tri sutkinje ocenilo je da je odbrana bila u pravu tvrdeći da je izrečena kazna prestroga u odnosu na olakšavajuće okolnosti.

"Generalnu i specijalnu prevenciju je moguće postići i blažom kaznom i to onom od 11 godina zatvora. Naime, u obzir treba uzeti zaprećenu kaznu za krivično delo za koje se tereti optuženi, a to je kazna zatvora tri do 15 godina, kao i da je u pravu optuženi kada tvrdi da je prvostepeni sud prilikom odmeravanja kazne precenio značaj otežavajućih a podcenio značaj olakšavajućih okolnosti i propustio optuženiku ceniti kao olakšavajuću okolnost činjenicu da je učestvovao u Domovinskom ratu", stoji, u pravosnažnoj presudi Visokog krivičnog suda.

Veće Visokog krivičnog suda je utvrdilo da je dubrovački sud ispravno vrednovao otežavajuće okolnosti kada navode da je počinio krivično delo u dužem vremenskom periodu, što upućuje na njegovu upornost i odlučnost u protivpravnom postupanju.

"Činjenica da je detetu nanosio bol i to kako fizičku tako i psihičku čime je narušio telesni i emocionalni razvoj deteta, a krivično delo počinjeno je prema pastorci i to od osobe sa kojom dete živi u zajedničkom domaćinstvu, su okolnosti koje predstavljaju samo obeležje dela pa je u pravu osoba koja se žalila kada navodi da ih je sud dvostruko vrednovao, kako kroz kaznu, tako i kroz ocenu otežavajućih okolnosti. Zbog iznesenog, ovaj sud kao sud drugog stepena nalazi opravdanim optuženika osuditi na kaznu zatvora u trajanju od jedanaest godina - zaključilo je pravosnažno sudsko veće Visokog krivičnog suda.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija