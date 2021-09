TRAGEDIJA KOD SLAVONSKOG BRODA: Devojčica (14) prelazila prugu, usmrtio je voz! Neuspešno je reanimirali sat vremena

Devojčica (14) poginula je sinoć oko 20 sati kada je u mestu Slobodnica kod Slavonskog Broda došlo do saobraćajne nesreće.

Voz koji je išao iz smera Slavonskog Broda udario je devojčicu koja se vraćala iz škole, javlja SBonline, piše Index.hr.

Ona je izlazila iz voza na stanici, a u trenutku kada je stradala prelazila je prugu.

Osoblje Hitne pomoći reanimiralo je nesrećnu devojčicu sat vremena, ali nažalost bezuspešno.

Policijski službenik za odnose sa javnošću, Damir Brezić, poslao je izveštaj o tragediji koja se dogodila na pružnom prelazu u Slobodnici.

"Sinoć, u 19.50 sati, u Policijskoj upravi brodsko-posavskoj, primljena je dojava da je voz, koji saobraća na relaciji Zagreb–Vinkovci, naleteo na mlađu žensku osobu kod pružnog prelaza u Slobodnici.

Policija je uviđajem utvrdila, da je do nesrećnog slučaja došlo oko 19.45 sati, na južnom koloseku železničke pruge. 35-godišnji mašinovođa je upravljao lokomotivom i kretao se južnim kolosekom od zapada u smeru istoka pa je dolaskom do železničke stanice Slobodnica došlo do udara lokomotive u 14-godišnjakinju koja je prelazila prugu nakon izlaska iz putničkog voza koji je saobraćao severnim kolosekom od istoka u smeru zapada.

Od posledica udara, uprkos pokušajima reanimacije, 14-godišnjakinja je preminula. Policijski službenici o događaju dostavljaju izveštaj Županijskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu", javili su iz policije, prenosi SBonline.

