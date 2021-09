NEVEN ŽIVI SA 150 ZMIJA Ugrizi ovih gmizavaca su mu svakodnevnica, a protivotrov nema: Više me boli kada me mačka ogrebe VIDEO

Dok većina kao kućne ljubimce ima pse, mačke, ptičice i ribice, Nevenovi kućni ljubimci malo su drugačiji. On u Zagrebu živi sa 150 zmija, varanom (komodskim zmajem) i psom. U planu mu je otvaranje prostora u kom bi mogao da pokazuje svoje ljubimce, a do tada, zainteresovani dolaze kod njega kući.

Neven ima kraljevsku kobru, crnu mambu, gabonsku ljuticu, a ugrizi zmija već su mu postali svakodnevica...

"Čovek treba da ima posebne dozvole da bi držao zmije. Treba da ima i odvojenu prostoriju", rekao je Neven u čijoj kolekciji prevladavaju većinom otrovne zmije. Našli su se tu - crna mamba, zelena mamba, čegrtuša, gabonska ljutica... Najotrovnije zmije u njegovoj kolekciji su crna mamba i kraljevska kobra.

Soba u kojoj drži zmije puna je terarijuma. Neven ih svaki dan obilazi, hrani, prska vodom kako bi povećao vlažnost u prostoru. Tokom hranjenja, kako kaže, može doći do ugriza. Neven u svojoj kolekciji nema protivotrova, ali, kako kaže, brzim reakcijama nakon ugriza, može se pomoći čoveku.

"Više me boli kada me mačka ogrebe, nego kada me ugrizu neotrovne zmije", rekao je Neven koji je do sada pretrpeo i ugriz zmija otrovnica, ali, bio je to suvi ugriz, odnosno, zmija nije ispustila otrov.

Iako mnogi misle da otrovne zmije drži zbog adrenalina, Neven kaže da je upravo suprotno. Poslednjih osam godina pravi izložbe sa svojim zmijama. Najveći broj posetilaca su roditelji sa decom kojima je zanimljivo i poučno kada vide njegovu kolekciju.

"Cilj mi je da napravim "mni zoo vrt". Kada ljudi dolaze kod mene kući, nije to baš lako, a ovako bi prostor bio otvoren sve vreme i ljudi bi mogli da ga posećuju", zaključuje Neven.

Kurir.rs/24 sata.hr