GURU VERSKE SEKTE SE OGLASIO POSLE SMRTI DEČAKA U PULI: Mi nismo fanatici, nismo znali da je bolestan! Roditelji uhapšeni!

Roditelji su navodno članovi Vaišnavskog društva, a komšije kažu da su cele noći znali da igraju, igraju i pevaju.

Predsednik Vaišnavskog društva Vladimir Radeka rekao je za RTL da je u pitanju nesreća. Poznaje roditelje i uverava ih da su redovno brinuli o deci. "Ako mi ne verujete, možete doći i pitati bilo koga od članova koji dolaze ovde, komšije."

Radeka je otkrio da je majka celu noć bila sa bolesnim detetom i da je samo ujutru pozvala hitnu pomoć.

"Ko je znao da mu je uopšte potrebno lečenje ... Koliko ja znam i koliko je majka dala izjavu policiji, dete je povraćalo i nije čudno što dete povraća, pitajte bilo koga ... prvo što prvo urade je da daju čaj ili tako nešto. Majka je bila sa njim, dala mu je nešto za jelo i bila je s njim celu noć. Kada je ujutru videla da teško diše, pozvala je hitnu pomoć", rekao je on.

RODITELJI PREMINULOG DJEČAKA PRIVEDENI NA ISPITIVANJE U TUŽITELJSTVO: Ne smatraju se krivim za smrt 15-godišnjeg sina https://t.co/oMj2Jz0aZK pic.twitter.com/TQKtDYGybw — Glas Istre (@glasistrehr) October 1, 2021

Radeka uverava da nije znao da je dete imalo dijabetes ili da je bolesno. "Ni moji roditelji ni ja, niti bilo ko drugi, verujte mi nikad. Zato je to užasnulo mene, i sve članove. To dete je uvek bilo mršavo, pitajte bilo koga. Niko nije znao da pati od bilo čega. Koliko ja znam, nije se žalio ni na šta", rekao je on.

Zatim je rekao da ga je policajac pitao da li prihvataju medicinsku pomoć u svojoj zajednici, na šta je on odgovorio potvrdno.

"Rekao sam da smo ljudi kao i svi drugi. Naši članovi, niko nije odbio pomoć. Znate da u svetu postoji veoma poznat lek, to je ajuritski lek koji nije nasilan. Nema prepreka da dobijete medicinsku pomoć. Tamo nije averzija prema isceljenju, jer je telo instrument pomoću koga se može služiti Krišni ili Bogu, kako ga nazivate", rekao je Radeka.

"Nismo nerazumni. Kažem vam da ne postoji prepreka da sprečite nekoga da ode kod lekara", naglasila je Radeka i dodala da svaki član ima potpunu slobodu da izabere lekara kojeg želi.

Redeka je otkrio da se drugo dete njegovih roditelja utopilo i da su prijavljeni u njegovoj kući dve godine.

"Žena je domaćica, muž radi kao dimnjačar, imali su četvoro dece, brinuli su se o njima svaki dan, pratili ih u školu, pripremali im užinu ...", dodao je on.

Kaže da se ne oseća odgovornim jer se tragedija dogodila u njegovoj kući. "Da sam znao ranije, učinio bih nešto sigurno ... Mislite da nam je stalo da neko umre. Nismo fanatici i sekta koja želi da se ruga nekome. To nije neka crna magija ", rekao je.

Kurir.rs/Net.hr