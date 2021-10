DRAMA U LIPIKU! UBO BIVŠU ŽENU NOŽEM U STOMAK PRED DVOJE MALOLETNE DECE: Muškarac bio u begu, ali je brzo pronađen i uhapšen

Pokrenuta je velika potraga za 34-godišnjim počiniteljem, blokirano je celo područje, na teren su poslate sve raspoložive policijske snage i muškarac je vrlo brzo pronađen i uhapšen, javlja MojPortal.

Žrtva van životne opasnosti

Žena u dobi od 33 godine vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena je u bolnicu gde joj je pružena lekarska pomoć.

"Žena je operisana, operacija je prošla dobro i ona je sada stabilno i van životne opasnosti", rekla je direktorka Opšte županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, Marina Major.

Kako se nezvanično saznaje, uhapšenom 34-godišnjaku ovo nije prvi put da je nasrnuo na svoju, sada bivšu suprugu, ali to u PU požeško-slavonskoj nisu mogli ni potvditi ni demantovati jer je kriminalističko istraživanje još u toku, piše MojPortal.

Često su se svađali

"Najgore od svega je što je to uradio pred decom. Ubo ju je nožem jednom u stomak, nož je ostao u telu do dolaska hitne, a deca su sve to gledala. Koliko sam čuo, komšije i sveštenik su prvi priskočili u pomoć", rekao je jedan sugrađanin koji je želeo da ostane anoniman.

Od drugih Lipičana saznaje se kako se uhapšeni muškarac u Lipik doselio iz Zadra, a on i njegova bivša supruga bili su pripadnici jedne verske zajednice. Navodno su se često svađali, a rastali su se pre nekoliko godina.

Dan posle ovog krvavog pokušaja ubistva, mesto događaja još je bilo ograđeno policijskom trakom jer policija još radi uviđaj.

