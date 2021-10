JEZIČKI OKRŠAJ U SABORU: Ministar upotrebio jednu reč, poslanica tvrdi da takva ne postoji u hrvatskom jeziku!

Uvaženi ministre, riječ vizibilno i vizibilnost ne postoji u hrvatskom jeziku. Osim ako niste novi Bogoslav Šulek, nema ništa sramotno u izgovaranju vidljivost i vidljivosti, osim ako ne želite nešto zamagliti, rekla je Marija Selak Raspudić ministru građevine Darku Horvatu, koji je u diskusiji o izmene Zakona o obnovi upotrebio ove prideve.

"Svi oni ugovori koji će biti veći od 200.000 ili 500.000 kuna bit će transparentno vidljivi u e-oglasu javne nabave. Ugovori će se ugovarati na osnovu javnog poziva, tekst javnog poziva i pristigle ponude, kao i zaključeni ugovori biće vizibilni. Dakle, potpuna vizibilnost svega što će biti ugovoreno - rekao je ministar, odgovarajući prethodno na pitanja poslanika, a na koji se Selak Raspudić osvrnuo.

Nakon njene "intervencije" na hrvatskom jeziku, Horvat joj je rekao da njegov ego nije toliko ranjiv kao njen.

"Bilo bi bolje da se ministar unervozi zbog brojki koje pokazuju da se rekonstrukcija nije ni dogodila, već zbog mojih reči kojima ukazujem na njegovo nepoznavanje hrvatskog jezika, ali Zakona o javnim nabavkama. Ovo je uvreda. Nema razloga da mi spominje moj ego, i nema pravo da se na takav način obraća poslanicima. Osim ako nije nervozan zbog nogu o kojima govorim, a trebalo bi da bude jer vam nije dozvoljeno da radite u ovom Zakonu", rekla je ona, objašnjavajući zašto je pokrenula kršenje Poslovnika.

Reagovao je i predsednik parlamenta Gordan Jandroković koji je istakao da je ministar nije uvredio, ali i da je pogrešila. Naime, otišao je na Google da li ta reč postoji u hrvatskom jeziku.

"Uvredili ste ga što ne zna šta govori i upotrebio izraz koji ne postoji. Iskoristio sam ovo vreme i brzo otišao da pogledam portal na hrvatskom jeziku, koji kaže da je vizibilnost vidljivost i očiglednost. Znači, on nije učinio ništa loše, okrivili ste ga za to, on vam je to vratio", rekao je i upozorio je jer to nije kršenje Poslovnika već odgovor ministru.

Kurir.rs/24sata.hr