SUKOB PLENKOVIĆA I MILANOVIĆA OKO SMENE GENERALA: Predsednik Hrvatske otvoreno preti: To je osveta, sve ću blokirati!

Milanović je juče u jednom saopštenju oštro napao Banožića, a danas je otvoreno zapretio Plenkoviću.

"Ako Banožić ne povuče tu odluku, počeću da blokiram sve! Taj čovek će biti vraćen u službu. Suzdržite se, staratelju, prijatelju", rekao je Milanović.

Milanović je tvrdio da je ministar Banožić neformalnim povodom nekoliko svojih saradnika rekao da "ne želi više da vidi" Burčulu.+

"Motiv za penziju je lična osveta. Njegovo penzionisanje treba objasniti, a ne da neko kleveće tog čoveka. Niko do juče nije čuo za (Elvisa Burčulu). On je čovek sa vojnim putem. Vojnik. Neka se povuče kao čovek", rekao je Milanović.

"Neko svesno pravi nered. Dok sam ja jedina meta - ja sam ovde. Ali kada počnu da dodiruju vojnike, odlikovane vojnike, vojnike koji me se direktno tiču. To je jedinica koja me štiti, a ministar sebi dozvoljava da budem uznemiravan od te osobe. zna šta se dešava, nemojte to raditi, to je jadno. Koji je razlog ponižavanja brigadnog generala Hrvatske vojske, koja je poruka, poruka je da će vam HDZ odreživati sve ", dodao je predsednik.

"Premijer se pretvara da se ništa ne dešava, a sve je poznato, obavestili su ga. On je preplavljen informacijama iz više pravaca. Ovo je ružna vrsta manipulacije i sukoba preko leđa oficira", rekao je Milanović i dodao da zatražio bi u petak da se sastane sa Većem odbrane zbog zabrinjavajuće finansijske situacije u Oružanim snagama. Imamo situaciju na koju se upozorava, pisma kruže, ali se ništa ne radi“, dodao je predsednik.

"Ovdje se radi samo o Plenkoviću, a ne o Banožiću. Banožić je politički beskućnik", rekao je Milanović.

Tokom obraćanja medijima, predsednik je više puta izjavio da će odgovoriti na, kako je rekao, smenu Burčula.

"Predsednik je vrhovni komandant, ministar nije. Ministar ima velika ovlašćenja. On može upravljati ljudskim sudbinama. Može se okriviti svako ko mu probudi osećaj važnosti. Ono što se dešava je nemoralna teška zloupotreba zakonskih ovlašćenja, "Milanović je rekao. U Vladi na mestu državnog sekretara je aktivni general:" To se mora rešiti odmah, što ja ne bih morao da rešavam".

"Hoćete da sada napravim Vartolomejsku noć u vojsci, da iskoristim svoja ovlašćenja – rekao je Milanović i dodao: „Ono što tražim će se desiti, taj čovek će se vratiti i dostojanstveno otići u penziju. General će se za godinu dana dostojno penzionisati".

Milanovića su pitali da li misli da je ovo premijerova osveta za Vrhovni sud. "Moguće", rekao je predsednik.

