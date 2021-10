OVO JE BIO PUZAJUĆI DRŽAVNI UDAR: Plenković o okršaju Milanovića i Banožića

Plenkovićevo obraćanje najavljeno je nakon žestokog sukoba predsednika Zorana Milanovića i ministra odbrane Maria Banožića u Požegi.

Podsetimo, ministru odbrane Mariju Banožiću danas je u Požegi zabranjeno da održi govor na polaganju zakletve vojnika. Banožić je rekao da se to dogodilo prvi put u istoriji i zatražio ostavku načelnika Glavnog štaba Oružanih snaga RH Roberta Hranja, nakon čega je Zoran Milanović na konferenciji za novinare oštro kritikovao Banožića i rekao da je on lično naredio da mu se zabrani da govori.

Plenković: "Ovo je puzajući državni udar"

"Nisam video ništa o tome jer smo bili u programu. Video sam nedopustivo Milanovićevo ponašanje, to se slobodno može nazvati puzajućim državnim udarom. Takvo ponašanje predsednika Republike Hrvatska je nedopustivo", rekao je Plenković.

"On flagrantno krši zakone. Imamo najmanje tri primera njegovog nezakonitog ponašanja. Dogovorili smo se 9. novembra da održimo i Savet za odbranu i nacionalnu bezbednost, jer treba da vidimo kako da pomirimo suštinski različite stavove o vladavini prava. On je danas osnažio položaj ministra odbrane u ovoj vladi, Banožić je od danas jači ministar nego što je bio do juče. Ova vlada će imati većinu sigurno do 2024. Ja najavljujem taj sastanak, a onda ćemo videti", rekao je.

