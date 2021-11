TO NIJE NORMALNO! Plenković besan: Dve godine traje pandememija, neobjašnjivo mi je zašto se od juna vučemo ko puževi!

- Hrvatska je nabavila više nego dovoljno doza vakcina za sve svoje građane. Nažalost, od tog trenutka, prošlo je skoro pet meseci, mi idemo puževim korakom. To nije normalno, to moram reći, to je neobjašnjivo, da imamo pandemiju koja traje 2 godine, umrlo je više od 5 miliona ljudi, da imamo situaciju da jedan deo sugrađana ne shvata opasnost od kovida, rekao je on u Rijeci.

Plenković je upozorio da nevakcinisani određuju dinamiku četvrtog talasa pandemije, a "4. talas će uzeti danak".

On je pozvao građane da se vakcinišu i dodao da njemu, kao razumnom čoveku, nije jasno zašto ljudi to ne žele.

- Je li to jer veruju nebulozama na društvenim mrežama, je li zbog društvene atmosfere nepoverenja prema institucijama. To nije normalno, 4. talas će uzeti danak što deo ljudi ne želi cepivo. Zato smo danas krenuli putem širenja primene kovid potvrda, rekao je on.

Kurir.rs/N1