PRIJATELJI TRAGIČNO NASTRADALOG LOVCA NEUTEŠNI: Bio je otac troje dece, živeo je za lov! Sada ga ništa ne može vratiti

Ako je neko bio strastveni lovac, onda je to bio Darko. Živeo je za lov. Bio mi je prijatelj i teško da sada mogu reći nešto suvislo. Čovek je otišao i ništa ga neće vratiti. Кo je gde stajao, ko je pucao, kako se to desilo..., sve su to pitanja na koja nemamo odgovor i sada su manje bitna.