PIJANA USRED DANA UDARILA U POLICIJSKI AUTOMOBIL: Žena (45) povredila dva policajca u Vukovaru, oduzeta joj vozačka dozvola

Vukovarska policija saopštila je da je u subotu u 16.40 časova na raskrsnici ulice Dr Ante Starčevića i Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva u Vukovaru, 45-godišnja žena, upravljajući automobilom uz prisustvo alkohola (2,18 g/kg), skrenula u levu traku i udarila u policijsko vozilo, pri čemu su dvojica policajaca lakše povređena.

Ženi je privremeno oduzeta vozačka dozvola i ona je smeštena u posebnu prostoriju do prestanka delovanja opojnog sredstva.

Ovo nije prvi put da vozi pod dejstvom alkohola

Zbog vožnje pod dejstvom alkohola, koja je izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj ima povređenih osoba, policija će protiv žene podneti optužni predlog kojim je predviđena novčana kazna u rasponu od 12.000 do 20.000 kuna (od oko 1.500 do 2.500 evra) i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od najmanje šest meseci, s obzirom na to da je ovo drugi put da je izvršila prekršaj upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu.

Kurir.rs/Index.hr