ŠTA SE DEŠAVA SA JADRANSKIM MOREM? Voda na nekim mestima potpuno promenila boju! VIDEO

Poslednja dva dana Јadransko more je poprimilo zelenkastu ili smeđu boju na širokom području od Ploča do Makarske rivijere.

"Svi smo primetili da je more potpuno drugačije boje nego što je to uobičajeno i to na ogromnom području", rekao je čitalac portala Dalmacija danas, preneo je RTRS.

Od početka meseca u dolini Neretve, a posebno u Hercegovini bilo je mnogo padavina, negde i više od 300 litara po kvadratnom metru.

Јake padavine nakon sušnog perioda izazvale su bujice krajem prošle sedmice u delovima BiH. Sve je to uticalo na nivo reke Neretve koja je promenila boju zbog velike količine bujičnih voda koje su sadržavale blato i ostale primese.

Sve je to na kraju Neretvom stiglo do mora. Struje su zatim zamućenu morsku vodu proširile na severozapad prema makarskom području.

Na videu se jasno vidi rasprostranjenost ove pojave.

Zamućenost mora potrajaće još neko vreme.

Kurir.rs