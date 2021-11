HRVATSKE MUKE PO BREDLIJU Milanović pita Plenkovića: Gde nestadoše novci za oklopna vozila! Premijer negira: Naći ćemo novac

Utorak 9. novembar 2021. bio je posebno buran dan u Zagrebu po pitanju odbrane, jer su se sastala dva državna savetodavna tela na visokom nivou Veće za odbranu i Veće za nacionalnu bezbednost da bi raspravljali o odluci o novim nabavkama. To ne bi bilo ništa čudno da se trenutno u Hrvatskoj ne odvija sukob na relaciji Zoran Milanović, trenutno na funkciji Predsednika RH, načelnika GŠ OS Hrvatske s jedne i ministra odbrane i premijera sa druge strane.

Kao piše portal Obris.org hrvatski predsednik Milanović, koji je otkrio neke zanimljive detalje, o nabavci aviona tipa "Rafal" i borbenih vozila pešadije "Bredli" iz francuskih i američkih viškova izneo je sledeće:

„Trenutno materijalno stanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske nije zadovoljavajuće (čak ne nezadovoljavajuće, nego nije zadovoljavajuće) i da je potrebno ulagati ozbiljne napore u cilju ravnomernog razvoja svih grana i Oružanih snaga“ – nekima je bila ‘too much’“, rekao je Milanović objašnjavajući taćku sukoba.

Celu proteklu godinu, dakle na krilima ljubavi i kolosalnih odluka o kupovini aviona, najavljivale su se neke druge stvari, stvari koje su za naš odbrambeni sistem užasno važne. I ja ovde neću ulaziti u detalje jer ih kao Vrhovni zapovednik smatram tajnom, ja određujem šta je tajna, i nikada neću biti potpuno transparentan, ali ni ova mali nivo transparentnosti nažalost Plenkoviću nije bio dovoljn. To mu je previše. Dakle, najavljivana je kupovina borbenih oklopnih vozila, određene marke – da je sad ne spominjem – američke, to je jedna vrlo velikodušna američka ponuda koja je na stolu još kratko vreme, koja je višestruko jeftinija… višestruko, desetorostruko… od toga da kupujemo novo… koja je politički bitna za mene zbog saradnje sa Amerikancima jer polako ih, dakle, škartiramo, a dobili smo od njih čuda. To je naprosto nestalo iz proračuna za ovu i sledeće tri godine najavljeno, a pre toga su mesecima na političkim skupovima i obraćanjima (pre svega Plenković i ministar, ali i Andrej Plenković) govorili o tome – da će to biti sledeći, dakle, sledeći korak dovođenja Hrvatske vojske, posebno Kopnene vojske, na jedan pristojan nivo. Ništa od toga. Apsolutno ništa od toga, naprosto ispalo je. E s obzirom da prema hrvatskom Ustavu ja odgovaram za celovitost, nezavisnost i integritet odbrane Republike Hrvatske, ja naravno ne mogu preko takvih stvari preći kao da se ne događaju. One se događaju, odnosno ništa se suštinski ne događa“", rekao je Milanović, a prenosi portal Obris.org.

Milanović se prisetio kako je zadnja realizacija proračuna u njegovoj poslednjoj godini premijerskog mandata 2015. bila 4,3 milijarde kuna, dok je prošle godine bila 4,6 milijardi a u njegovo je vreme – uprkos otežanim ekonomskim prilikama – nabavljen niz opreme, od kamiona, preko 200 komada američkih vozila MRAP MAxPro, pa do helikoptera Kiowa Warrior, potpisan je ugovor za izgradnju OOB-ova (Obalnih patrolnih brodova)..Dakle, mi kupujemo avione – u redu – i sve drugo stoji. I onda ćemo reći da nam je porastao na milijardu evra. Kupujemo Ferari, ali na klocnama. Iz Zagreba ste, znate šta su klocne. Dakle bez točkova, bez goriva. Peljamo ga u avliju za svadbu. To je besmisleno. Kupili smo i najmodernije haubice 2015. godine, svetski vrh, malo rkorištene, nemačke, 15 komada. Kako one funkcionišu, kako se održavaju?“, upitao je Milanović.

Na ovo odgovorio je hrvatski premijer Plenković. Ovde smo ispustili nebitnu priču i svakodnevni rat na relaciji premijer-predsednik, pa prenosimo samo ono što se tiče tehnike i koji je problem sa Bredlijima.

Plenković je rekao:

„Tu postoje dva elementa: jedan su naše obaveze koje imamo prema NATO-u. Dakle mi trebamo do 2026. imati tu sposobnost srednje pešadijske brigade koja ima otprilike 3 do 4 hiljade ljudi i koja ima – uz ove Patrie koje već imamo, a njih ima podosta, više od 100… 126 čini mi se – želimo nabaviti dodatno slična vozila, samo na gusenicama… ovi su na točkovima… kako bismo osnažili sposobnost Hrvatske kopnene vojske. Dakle, u momentu kada se u razgovorima sa predstavnicima SAD dođe u fazu konkretne pravne obveze koju možemo preuzeti, tada ćemo iznaći i finansiranje uz, naravno, deo sredstava koje će i oni dati kao donaciju. Dakle, u okviru naše ukupne, ja bih rekao vrlo kvalitetne i partnerske saradnje sa SAD-om…“.

Hrvatska je 2019 zvanično prihvatila ponudu Sjedinjenih Američkih Država o donaciji 60 +24 borbenih vozila pešadije Bradley M2A sa kojim će biti popunjene dva teška pešadijska bataljona koji se nalaze u sastavu dve motorizovane brigade HV, a njihov dolazak kako je tad izjavio hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević se očekuje 2020. Od tad prošlo je dve godine a sama donacija još uvek nije konkretno realizovana.

Iako su Sjedinjene Američke Države (State Department i Kongres) već okončale najveći deo zakonske procedure oko projekta Bradli za RH, u Hrvatskoj ta procedura još nije ni započela. Na nižem nivou odnosno na nivou Ministarstva odbrane i OS RH, na tom se projektu počelo raditi zadnjih 5 godina. Prema MORH-ovom planu za period 2021.-2024., objavljenom početkom ove godine, u junu ove godine trebao se sklopiti ugovor sa Vladom SAD-a o donaciji i remontu vozila – kako bi krajem sledeće godine ta vozila bila isporučena Hrvatskoj, da bi celi posao remonta i prijema operativnih vozila u OS RH bio gotov u decembru2028. godine. Kako stvari stoje, ne samo da taj sporazum još nije potpisan, već hrvatski ministar odbrane sada i javno dovodi u pitanje ukupnu realizaciju čitavog tog projekta, naveo je portal Obris.org.

Kurir.rs/Obris/A.M.